Ecco Google Pixel 3 e Pixel 3 XL nei primi render ufficiali

C'è del Material Design 2.0 anche per Google Calcolatrice 7.5 : Ecco le novità estetiche : Dopo Google Foto e Google Contatti, anche per Google Calcolatrice è giunto il momento di ricevere delle vesti nuove

Ecco come potrebbero essere i Google Pixel 3 nelle colorazioni Menta e Rosa : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL saranno presentati il prossimo 9 ottobre e le ultime indiscrezioni ipotizzano due inedite colorazioni Menta e Rosa: Ecco che aspetto potrebbero avere gli smartphone.

Ecco le possibili colorazioni di Google Pixel 3 e Xiaomi Mi 8 Youth Edition : Spuntano online direttamente da Google le possibili colorazioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, mentre Xiaomi pubblica due immagini con le colorazioni di Xiaomi Mi 8 Youth Edition.

YouTube Kids arriva in Italia. Ecco la tv dei bambini secondo Google : Poca la pubblicità e contenuti controllati. I genitori potranno selezionare il palinsesto per i loro figli e impostare il tempo massimo dedicato a cartoni e show. Gratuito, per smart tv, tablet e smartphone

Ecco Chrome 69 - l'ultima versione del browser di Google che compie 10 anni : Arriva ancora di più lo stile grafico caratteristico del mondo di Google, cioè il 'material design': colori pieni, pantone, con angoli arrotondati. Tutto è più piatto e arrotondato, senza ombre o ...

Il Material Design arriva anche su Google Search : Ecco alcune immagini : Il nuovo Material Design arriva anche su Google Search, ridisegnando la barra di ricerca: ecco la nuova interfaccia in alcuni screenshot.

Google rilascia le patch di sicurezza di settembre : Ecco OTA e factory images per Pixel e Nexus : Google ha dato il via al rilascio delle patch di sicurezza di settembre. Si parte dagli Stati Uniti e, ovviamente, dai Nexus e dai Pixel supportati

Google compie 20 anni. Ecco le 5 app che ancora non conosci : Google compie 20 anni e dal 4 settembre 1998 a oggi è diventato molto più che un motore di ricerca. Con i suoi numerosi servizi, dalle mappe alle email, ha raggiunto oltre un miliardo di persone. Eppure nell'ampia offerta di prodotti che ha messo a disposizione degli utenti ci sono ancora alcune app

Google compie 20 anni. Ecco chi prova a resistere al suo predominio : Il 4 settembre del 1998, in un garage - come nella migliore tradizione della Silicon Valley - nacque quello che diventò il motore di ricerca predominante e quasi monopolista, almeno in Occidente. Ma ora i motori verticali e le app dedicate possono essere, in molti casi, una valida alternativa...

Google compie 20 anni - da “don’t be evil” a “be evil” : Ecco come si distrugge il Web : Google compie vent’anni e tanto è cambiato dal 4 settembre del 1998 quando i due fondatori, Larry Page e Sergey Brin, hanno registrato il dominio Google.com il cui motto era “Don’t be evil”, poi tutto è cambiato. Google: da don’t be evil a be evil L’obiettivo della società di Mountain View è la realizzazione di guadagni sempre più alti e per ottenere il risultato desiderato è disposta a passare sulla privacy ...

Ecco Google Pixel 3 in alcuni scatti - con tanto di specifiche tecniche : non è niente male : Tocca al "piccolo" Google Pixel 3 essere immortalato in alcuni presunti scatti, e il design non sembra davvero niente male.

Google Pixel 3 anche in versione "economica" : l'India sogna un nuovo Nexus - Ecco i possibili prezzi : Google al lavoro su un Pixel economico di fascia media, che potrebbe arrivare in India per fare concorrenza a OnePlus 6: ecco gli ultimi dettagli.

Google Telefono - Ecco l'app che 'blocca' le chiamate dei call center di TIM - Vodafone - Wind e Tre - I dettagli della svolta : Google Telefono, arriva l'app contro i call-center. Fonte foto: tecnoandroid.it Google Telefono, ecco l'app che 'blocca' le chiamate dei call center di TIM, Vodafone, Wind e Tre - I dettagli della ...

Ecco come disabilitare completamente l'accesso al microfono per il comando Ok Google : I comandi vocali al giorno d'oggi sono sicuramente molto utili, ma per impartire un ordine al nostro smartphone tramite la funzione Ok Google è necessario