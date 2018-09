Al via edizione XL di Milano Moda Donna

Al via la terza edizione di Next Energy : nuove opportunità per i giovani talenti e le start-up virtuose : Al via la terza edizione di Next Energy, l’iniziativa promossa da Terna e Fondazione Cariplo e realizzata da Cariplo Factory in collaborazione con il Campus di Terna per lo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditorialità giovanile. Dopo il successo della seconda edizione (oltre 200 candidature raccolte e 25 percorsi avviati tra progetti di formazione, di empowerment e di collaborazione), Next Energy propone anche quest’anno un programma di ...

Roma : parte seconda edizione Half Marathon via Pacis - al via domenica : Roma – domenica, con partenza alle 9 da via della Conciliazione, si svolgera’ la seconda edizione della Rome Half Marathon Via Pacis, evento promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, con l’organizzazione della Fidal – Federazione Italiana di Atletica Leggera. La gara, alla quale e’ abbinata la Run For Peace, una non competitiva di 5 chilometri, ha fatto ...

Al via l’edizione 2018/2019 della Champions League : la prima giornata delle italiane : l’edizione 2018/2019 della Champions League rappresenta un grande momento per l’Italia, che dalle 3 squadre ritorna, come ai vecchi tempi,

Napoli - Al via la Prima edizione di "Golfo Pulito". Napoli incontra Venezia : Negli ultimi tempi, il progetto si sta diffondendo in tutto il mondo. L'idea è semplice, ma innovativa: i cestini galleggianti raccolgono rifiuti dall'acqua, tra cui le dannose microplastiche, ed è ...

'Pechino Express - viaggio in Africa' - le coppie in gara della settima edizione : Dal Marocco al Sudafrica, passando per la Tanzania, è un Viaggio attraverso l'Africa quello che attende le otto coppie protagoniste della settima edizione dell'adventure-game di Rai2, Pechino Express -...

Tagadà - al via oggi la quarta edizione con Tiziana Panella. Ospite Enrico Mentana : Sarà il direttore del TgLa7 Enrico Mentana l'Ospite di punta della prima puntata della quarta stagione di Tagadà, il talk show d'approfondimento di Tiziana Panella del primo pomeriggio di La7. In onda dal 2015, nella scorsa stagione il programma è riuscito a regalare ascolti molto lusinghieri alla rete, grazie a un clima politico molto curioso e alla complicità della conduttrice con il giornalista Alessio Orsingher al desk, bravi a non ...

Scuola di Astronomia dell’ATA : al via la XV edizione all’Agenzia Spaziale Europea di Frascati : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) propone anche quest’anno, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la sua prestigiosa Scuola di Astronomia: un infallibile mix di lezioni teoriche e attività pratiche per avvicinarsi alla conoscenza del nostro Universo e per imparare a osservarlo al telescopio. L’avvio della Scuola, articolata in corsi, è previsto martedì 16 ottobre presso la sede dell’Agenzia Spaziale ...

“Soliti Ignoti” – Il Ritorno. Al via la nuova edizione 2018/2019 con Amadeus. : Soliti Ignoti torna da questa sera nell‘access di Raiuno, dal lunedì al sabato. Dopo essere andato in onda per cinque edizioni tra il 2007 e il 2012 con la conduzione dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, il gioco è stato rispolverato da Raiuno dal mese di marzo del 2017 a causa del nettissimo calo di ascolti di Affari Tuoi. […] L'articolo “Soliti Ignoti” – Il Ritorno. Al via la nuova edizione 2018/2019 con Amadeus. sembra ...

Sereno Variabile - al via alle 18.05 su Rai 2 un'edizione da Guinness : Da oggi alle 18:05 torna su RAI 2 l’appuntamento con Sereno Variabile di Osvaldo Bevilacqua. Tanti i viaggi alla scoperta di bellezze e curiosità delle città e dei luoghi più suggestivi della penisola italiana.Prima tappa Napoli, con le splendide decorazioni del Salottino di Porcellana della Reggia di Capodimonte, la sontuosità del Salone delle feste e gli inestimabili affreschi. Si continua il viaggio a Palazzo Reale, in Piazza del ...

Rosarno - Rc - : al via la prima edizione del Festival del Bambino : ... Croce Rossa Italiana Comitato di Rosarno, Re Mida Terre d'Acqua Bologna, Psychology, MomArt proporrà ai bambini e le loro famiglie giochi, spettacoli, laboratori, incontri, percorsi turistici e ...

Tale e quale show - al via la nuova edizione : Il programma sta per iniziare! Tale e quale show è il Talent vip di Rai1 dedicato alle imitazioni di cantanti famosi condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello nel ruolo di giurati (rispetto allo scorso anno fuori Enrico Montesano e Christian de Sica).prosegui la letturaTale e quale show, al via la nuova edizione pubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2018 21:15.

Quarto Grado - al via stasera su Rete 4 la decima edizione : Sta per iniziare la prima puntata del nuovo ciclo di Quarto Grado. Segui la diretta su Tvblog!stasera in prima serata su Rete 4 torna Quarto Grado, al giro di boa della decima edizione. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. La squadra del programma della Rete diretta da Sebastiano Lombardi riprende ad indagare su casi di cronaca, vicende irrisolte e cold case che da anni attendono la verità.prosegui la letturaQuarto Grado, ...

Roma : 23 settembre al via seconda edizione ‘Half Marathon via Pacis’ : Roma – Si svolgera’ domenica 23 settembre, con il via alle 9 in punto, la seconda edizione della Roma Half Marathon Via Pacis, la mezza maratona all’insegna di pace, integrazione, inclusione e solidarieta’, dedicata quest’anno al premio Nobel Nelson Mandela nel centenario della sua nascita, promossa da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, dicastero della Santa Sede in collaborazione con la Fidal, ...

Maker Faire Roma 2018 - via alla sesta edizione alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre : Economia circolare, robotica, intelligenza artificiale e spazio sono i temi della nuova edizione, a cura del 'papà' del software open source Arduino Massimo Banzi, con Riccardo Luna e Alessandro ...