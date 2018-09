Pensioni | «quota 100» finanziata dalle aziende? Le ipotesi sul tavolo

RIFORMA Pensioni 2018/ Cottarelli : per Quota 100 problema di finanziamento (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Cottarelli: per Quota 100 problema di finanziamento. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 settembre(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:49:00 GMT)

Pensioni - ecco chi sono i beneficiari di "quota 100" : Il governo prepara la riforma del sistema previdenziale. Di fatto il punto fermo su cui si basa la strategia dell'esecutivo è la quota 100 con una uscita anticipata probabilmente a 62 anni. Di fatto ...

Pensioni - Salvini ribadisce : ‘Smonteremo la Fornero’ - al via quota 100 e Opzione donna : Continua a promettere una riforma delle Pensioni capace di superare la legge Fornero il vicepremier leghista Matteo Salvini. Dopo aver annunciato nello studio di Porta a Porta su Rai 1 l’introduzione della quota 100 a partire dai 62 anni, anche durante il suo comizio a Fano, nelle Marche, il leader delle Lega rilancia gli impegni assunti sul fronte previdenziale dal governo gialloverde che nel programma oltre alla quota 100 prevede anche la ...

Riforma Pensioni 2018/ L'inganno di Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. L'inganno di Quota 100 in una sistema a ripartizione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali. Analizzando i dati Ocse su pensioni e istruzione, Francesco Bruno su Econopoly, il blog del Sole 24 Ore, segnala che nel nostro Paese “sarebbe auspicabile vedere l’istruzione e l’attenzione verso le future generazioni in cima alle priorità di qualsiasi Governo”. Invece, “ancora una volta, ...

Pensioni - quota 100 : ecco i potenziali beneficiari : Potrebbero essere 660mila i beneficiari di «quota 100» nel primo anno di applicazione della misura ipotizzata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per smantellare la riforma Fornero. Per un costo, secondo le simulazioni della società Tabula, guidata da Stefano Patriarca, di 13 miliardi di euro nel 2019 che salirebbero a regime a 20miliardi.--Mettendo da parte la questione dei costi e della sostenibilità di queste misure per ...

Riforma Pensioni - quota 100 possibile : Brambilla apre a 62 anni e 38 di contributi : quota 100 a 62 anni, arriva l'apertura di Alberto Brambilla. Il presidente di Itinerari Previdenziali ha rilasciato all'Ansa dichiarazioni molto importanti sul fronte della Riforma pensioni, commentando l'ultima proposta di Matteo Salvini sulla pensione con quota 100. A margine della partecipazione alla manifestazione Giornate del Lavoro della Cgil a Lecce, l'economista ha spiegato nel dettaglio come la Lega intenda reintrodurre quella ...

Pensioni - Governo accelera su Quota100 a 62 anni : Camusso 'Non si eliminano ingiustizie' : In tema Pensioni, il Governo è chiamato a mantenere la promessa di Quota 100. Dal prossimo 1° gennaio, se l'esecutivo assolvera' il proprio impegno in merito al 'superamento della legge Fornero', si potra' andare in pensione con quota 100, solo 3 punti in più rispetto alla controriforma Damiano che aveva cancellato il cosiddetto 'scalone Maroni', attraverso la quota 95-97. Dunque, le uscite di anzianita' con le quote sarebbero destinate a ...

Pensioni - la brutta notizia : 'addio quota cento' - la mazzata sugli assegni. Chi paga : Tra reddito di cittadinanza, fondi per le famiglie povere e pace fiscale, la manovra è un rebus in cui non tutti i pezzi andranno al loro posto. E a rimetterci potrebbero essere i pensionati. L'ipotesi del ministro dell'Economia Giovanni Tria e dei funzionari del Tesoro, spiega La Stampa, sarebbe quella di rinunciare alla "quota cento" (la somma di requisiti anagrafici e contributivi), obiettivo di Matteo Salvini, limitandosi alla uscita ...

Pensioni - fondi per quota 100 a 62 anni : LECCE, 16 SET - quota cento per le Pensioni, rilanciando l'opzione 62 + 38 e compensando l'aumento della platea "facendo operare i fondi di solidarietà ed i fondi esubero". Per Alberto Brambilla è in ...

