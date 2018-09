Serie A Parma | Carra | «Dimarco? Non era calcio di rigore»

VIDEO/ Inter Parma - 0-1 - : Tramontana deluso e Crudeli... Highlights e gol della partita - Serie A 4giornata - : VIDEO Inter Parma , 0-1, : Highlights e gol della partita di Serie A valida per la 4giornata. Le immagini salienti da San Siro , sabato 15 settembre, .

Serie A Inter-Parma 0-1 - il tabellino : MILANO - E' una rete dell'ex a decidere la sfida di San Siro a favore del Parma , contro l' Inter . Il marcatore di giornata è infatti Dimarco , alla sua prima marcatura in Serie A, , che punisce la ...

Serie A - Inter-Parma 0-1 : il tabellino completo : - Sepe in uscita su Icardi. Ansa Inter-Parma 0-1 - Primo tempo 0-0 MARCATORE - Dimarco al 34' s.t. INTER, 4-2-3-1, - Handanovic; D'Ambrosio, dal 26' s.t. Asamoah,, De Vrij, Skriniar, Dalbert; ...

Serie A - Inter-Parma 0-1 : una clamorosa rete dalla distanza di Federico Dimarco manda ko i nerazzurri a San Siro : Contro qualsiasi pronostico, il Parma compie una grande impresa nella gara d’apertura della quarta giornata di Serie A, andando a battere l’Inter a San Siro col punteggio di 0-1. La rete dei ducali è stata realizzata al minuto 79 da Federico Dimarco, che ha trovato la porta dalla lunga distanza. L’Inter non ha saputo capitalizzare una lunghissima Serie di occasioni e un possesso palla mostruosamente superiore rispetto a quello ...

L’Inter ha perso 1-0 in casa contro il Parma nel primo anticipo della Serie A : Nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A l’Inter ha perso in casa 1-0 contro il Parma. L’unico gol della partita, con cui il Parma ha ottenuto la prima vittoria in Serie A in quattro anni, è stato segnato The post L’Inter ha perso 1-0 in casa contro il Parma nel primo anticipo della Serie A appeared first on Il Post.

Serie A - anticipo Inter-Parma 0-1 : 16.57 Inter senza continuità e 'Meazza' ancora tabù:gran colpo Parma (0-1) nel primo anticipo della quarta giornata. Pressione non asfissiante dei nerazzurri. Sepe ferma Candreva e Keita, al 27' Perisic prolunga di testa su corner ma Skriniar e D'Ambrosio mancano clamorosamente il tap-in da due passi.I ducali si fanno vedere con Inglese e Gervinho. Ripresa. Handanovic vola su Stulac, Dimarco sulla linea nega la rete a Perisic.Finale col ...

