Legittima difesa | scontro Salvini-Anm Magistrati | ‘Quel ddl è inutile e rischioso’

Matteo Salvini contro l’Anm sulla Legittima difesa : “Riforma inutile? Io tiro dritto” : Botta e risposta tra Matteo Salvini e Francesco Minisci, presidente dell'Anm, che ha espresso numerose critiche al ddl sulla legittima difesa: "Non serve una riforma, si rischierebbe di autorizzare gli omicidi". La replica del vicepremier: "Io tiro dritto. La difesa è sempre legittima".Continua a leggere

Legittima difesa - da oggi è più facile avere in casa un’arma da guerra : Il prossimo 14 settembre entra in vigore il decreto legislativo voluto dal ministro degli Interni Il segretario del Pd Maurizio Martina annuncia una manifestazione di protesta: "Più pistole facili. Con la legge Far West arriva il regalo alla lobby delle armi dello sceriffo Salvini e dei suoi complici a 5stelle. Scendiamo in piazza il 30 settembre contro questo governo della paura".Continua a leggere

Perché la riforma della Legittima difesa è diventata un'urgenza : Flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero: troppo complicate da portare a casa nella loro interezza, quindi meglio puntare su qualcosa di più facile

Legittima difesa - in arrivo la legge Caos sul poliziotto masssacrato : Egregio Direttore: sono Andrea Pasini un giovane imprenditore di Trezzano sul Naviglio. Legittima difesa e certezza della pena per “vendicare” il poliziotto massacrato di botte dagli immigrati a Catania: io sto dalla parte delle Forze dell’Ordine e delle persone per bene non dei criminali come fa la sinistra Segui su affaritaliani.it

Ancona - viaggiava con un machete in macchina : "Per Legittima difesa" : Del resto pare difficile darle del tutto torto, considerate le notizie di cronaca nera riportate quotidianamente. La spiegazione fornita, in ogni caso, non ha convinto gli inquirenti, considerata l'...

Salvini : 'Entro la fine dell'anno la Legittima difesa sarà legge' : "Cerco di usare sempre il minimo indispensabile il verbo promettere. Preferisco usare la parola 'impegno'. Ce la metterò tutta e ho buone motivazioni per dire che ce la possiamo fare: entro la fine di ...

Dibattito sulla Legittima difesa : Dopo la pausa di ieri, riprende oggi la programmazione del Festival di CulturaIdentità nel Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni a Brindisi. Si riparte alle 19.30 con il Dibattito sul ...

Legittima difesa - Consiglio di Stato rifiuta porto d’armi a imprenditore : “I numerosi furti non provano un dimostrato bisogno di una pistola” : Replicando alla richiesta di porto d'armi avanzata da un imprenditore bresciano dopo un'escalation di furti in azienda, il Consiglio di Stato ha negato la licenza spiegando che i numerosi furti non costituiscono un "dimostrato bisogno di una pistola" perché nelle valutazioni per il rilascio "deve prevalere la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica generale".Continua a leggere

Enrico Rossi - rapina nella casa del papà. Lega : “Ora capirà bontà della Legittima difesa”. Lui : “Meno armi - resto convinto” : La rapina a casa del padre, la solidarietà “pelosa”, la definisce, della Lega e la convinzione, nonostante l’accaduto, che “meno armi sono in circolazione, meglio è per la vita e la sicurezza di tutti”. I tre uomini entrati armati di cacciavite nell’abitazione del papà del governatore della Toscana, Enrico Rossi, trasformano il tentativo di furto in polemica politica. I malviventi, col volto travisato da ...