Ponte | un mese fa il crollo Piazza De Ferrari gremita

Genova si ferma un mese dopo la tragedia - abbracci e lacrime sotto il Ponte Morandi : La città in silenzio per ricordare le vittime. I parenti: "Vogliamo la verità". Mattarella: "Ora scelte concrete". L'inchiesta, la demolizione, la ricostruzione Genova un mese dopo. Il videoracconto ...

“Siamo commossi”. Ponte Morandi - gioia a un mese dal crollo : È stato un salvataggio molto rischioso e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo. Gianluca Ardini, dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, è rimasto aggrappato alla sua auto sospeso nel vuoto con tutte le sue forze, finché grazie all’intervento dei vigili del fuoco non è stato portato in salvo. Il 28enne, ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, era stato sottoposto a un intervento chirurgico a una spalla. “Io ...

Ponte Morandi - a un mese dalla tragedia Genova si ferma in ricordo della vittime : Venerdì mattina alle 11.36, ora esatta del crollo del Ponte Morandi, la città si è fermata per un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime. Le sirene del porto e le campane delle chiese hanno suonato per il momento di raccoglimento mentre le oltre 500 persone rimaste senza casa si sono date appuntamento sul luogo della tragedia. Bandiere ammainate a lutto e serrande abbassate, centinaia di persone in strada in piazza De Ferrari. È ...

Ponte Morandi - un mese fa il crollo di Genova. E il fallimento del nostro sistema : di Luca Michelini, Università di Pisa Il crollo del Ponte Morandi di Genova sul piano economico è di facile lettura, anche grazie ai testi di uno specialista della tematica come Giorgio Ragazzi, autore del libro I signori delle autostrade. Il processo di privatizzazioni ha dato ai privati la concessione delle autostrade, con un triplice danno: per gli utenti, che hanno tariffe altissime e una rete inefficiente, per lo Stato, che ha rinunciato a ...

Com'è il traffico a Genova un mese dal crollo del Ponte : Sono passati 30 giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova e con l'avanzare do settembre il traffico si è fatto sempre più fitto in città. Ecco come si presentano le strade vicine alla Valpolcevera un mese dopo dal crollo del viadotto.

"Non sappiamo nulla - è dura così avere fiducia". Tra gli sfollati - un mese dopo il crollo del Ponte Morandi : Una donna si avvicina alle transenne. Tra singhiozzi e lacrime chiede alla Protezione civile di poter passare per posare, tra le macerie del Ponte Morandi, il girasole che ha in mano: "Qui sono cresciuta e ora non c'è più nulla. Non sappiamo cosa succederà". Accanto a lei c'è il figlio, un ragazzo con addosso la maglia bianca "Genova nel cuore". Poco più in là i bimbi di una scuola elementare regalano ai ...

A un mese dal crollo del Ponte Morandi - è nato il figlio di Gianluca - sopravvissuto a Genova : Pietro è nato alle 23.59 del 13 settembre, appena un minuto prima dell'anniversario della tragedia di Genova. Sul ponte Morandi, alla viglia di Ferragosto, viaggiava anche il padre Gianluca Ardini. Il 28enne, commerciante genovese, è rimasto incastrato con il suo furgone tra i piloni di cemento armato quando il viadotto è crollato. Gianluca stava per diventare padre, il desiderio di vedere il figlio lo ha spinto a lottare ...

