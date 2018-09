Nintendo Switch Online Ufficiale | Cosa Devi Sapere

Nintendo rispolvera per Switch il joypad vintage ispirato all’8 bit : (Foto: Nintendo) Tra poche settimane i proprietari di Nintendo Switch avranno un modo nuovo e meravigliosamente retrò di giocare alla loro console preferita. Si tratta di un controller wireless annunciato dalla casa giapponese in queste ore, che nell’aspetto ricalca fedelmente i joypad del vecchio Nintendo 8 bit che tanto furore ha fatto in tutto il mondo negli anni ’80. Il controller è disponibile in una confezione da due unità, che ...

Bethesda potrebbe realizzare un gioco in esclusiva per Nintendo Switch : Metro ha pubblicato un'intervista approfondita con Pete Hines di Bethesda e, in questa occasione, sono emerse alcune interessanti informazioni. Come segnala MyNintendonews, sono state fatte numerose domande a Hines, specialmente per quanto riguarda il supporto a Nintendo Switch. Il rapporto della compagnia con Nintendo sembra sia stellare in questo momento e a Mr. Hines è stato chiesto se prenderebbero in considerazione l'idea di creare ...

5 funzionalità di Nintendo Switch Online per chi si abbona : lista giochi NES - prezzi e uscita : Nintendo Switch Online è realtà. La casa di Kyoto ha ufficializzato i prezzi, contenuti e bonus per chi si abbonerà. Partiamo quindi con i prezzi di Nintendo Switch Online: 3,99 € al mese, 7,99 € per tre mesi, 19,99 € l’anno o 34,99€ per un abbonamento familiare annuale. Un costo decisamente conveniente, chiaramente perché siamo in fase i lancio e Nintendo deve accaparrarsi più utenti possibili. Si potrà accedere dal 19 settembre: cosa sarà ...

Gli sviluppatori della serie Pokémon svelano il nuovo RPG Town per Nintendo Switch : Lo sviluppatore della serie Pokemon, Game Freak, ha rivelato un nuovo gioco di ruolo per Nintendo Switch chiamato Town.Come segnala VG247.com, al momento "Town" un titolo provvisorio e il gioco è previsto per il 2019.Il gioco è stato rivelato come parte del Nintendo Direct con il reveal trailer, visibile qui sotto. Lo stile artistico sembra abbastanza ispirato, ma non aspettatevi che i mostri siano tascabili.Read more…

Nintendo annuncia i nuovi controller wireless NES per Switch : Il Nintendo Direct è stato un evento che ha regalato molte gradite notizie, come quelle riguardo gli annunci di Luigi's Mansion e Animal Crossing per Switch.Tuttavia, c'è stato spazio anche per altre interessanti novità. Come segnala The Verge, Nintendo ha annunciato i nuovi controller wireless NES per Switch.Stando al comunicato stampa ufficiale, "giocare ai titoli Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online restituirà sensazioni ...

Annunciato Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch : Nel corso del Nintendo Direct ci sono stati annunci importanti e graditi, come ad esempio quello relativo ad Animal Crossing che vedrà la luce su Switch il prossimo anno.Ma durante l'evento, come riporta Eurogamer.net, è arrivato anche l'annuncio di Luigi's Mansion 3 per l'ibrida di Nintendo. Il gioco è previsto in arrivo nel 2019 e qui sotto possiamo vedere il trailer di annuncio pubblicato in occasione del Direct:Che ne pensate di Luigi's ...

Animal Crossing arriverà su Nintendo Switch nel 2019 : Nel corso del Nintendo Direct è stato annunciato che Animal Crossing arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno.Come riporta Eurogamer.net, durante l'evento è stato mostrato anche un primo teaser trailer che potete vedere più in basso. Ma non è tutto, infatti apprendiamo che la mascotte della serie, Isabelle, comparirà in Super Smash Bros. Ultimate come personaggio giocabile.Per chi non lo sapesse, la serie Animal Crossing ha già visto la luce ...

Final Fantasy VII IX - X - X-2 e XII usciranno su Nintendo Switch e Xbox One : Sono passati decenni da quando Square ha "abbandonato" Nintendo per passare a Sony. Fu proprio quel capitolo VII il frutto della discordia, che l'allora sviluppatore Squaresoft portò sulla prima PlayStation di Sony. Ora Square Enix ha sganciato la bomba durante il Nintendo Direct di questa notte: Final Fantasy VII, IX, X, X-2 e XII arriveranno su Nintendo Switch nel 2019. Non contenta, ha detto che usciranno anche su Xbox One. Il XII sarà la ...

Wasteland 2 : Director's Cut è da oggi disponibile su Nintendo Switch : Wasteland 2 è il seguito dell'acclamato RPG pubblicato su PC nel 1980 e considerato il padre spirituale di Fallout. Come riporta Gamingolt, questo secondo capitolo è nato da un progetto Kickstarter ed è riuscito a raccogliere cifre molto importanti in breve tempo. Dopo essere stato rilasciato su PC, Xbox One e PS4, questo solido esponente del gioco di ruolo vecchia scuola arriva su Nintendo Switch in versione Director's Cut, che corregge le ...

Diablo 3 Eternal Collection : annunciata la data di lancio per Nintendo Switch : Per la gioia di tutti gli appassionati di Diablo, è stata finalmente annunciata la data di lancio di Diablo 3 Eternal Collection, l'attesa edizione del gioco per Nintendo Switch.Sono aperti i preordini digitali per l'edizione definitiva dell'iconico GDR d'azione, il quale include l'espansione Reaper of Souls, il pacchetto Ascesa del Negromante e altro ancora.Come possiamo vedere di seguito, riportiamo il comunicato ufficiale Blizzard per tutti i ...

Nintendo Switch : con l'update 6.0.0 non potremo più scollegare l'account Nintendo da quello della console : In occasione del lancio di Nintendo Switch Online, fissato per il 19 settembre 2018, Nintendo applicherà l'aggiornamento 6.0.0 alla console, che introdurrà qualche novità sopratutto per quanto riguarda gli account dei giocatori.Come riporta VG24/7, dopo aver installato l'aggiornamento gli utenti non potranno più scollegare il proprio account Nintendo da quello utente di Nintendo Switch, per assegnare uno nuovo. Questo succederà per assicurare ...

Defunct debutta oggi su Nintendo Switch : Il gioco indie d’avventura e simulatore di guida Defunct esce oggi su Nintendo Switch ! Il gioco è disponibile globalmente sul Nintendo eShop, il che significa che per la prima volta può essere giocato su console portatile. Defunct è la prima uscita digitale per Switch di SOEDESCO, sebbene seguiranno presto altri titoli per questa console. Defunct arriva oggi su Nintendo Switch Grazioso robot in difficoltà Nel ...

A 13 anni dal lancio - Oddworld : Stranger's Wrath arriva su Nintendo Switch : Uscito originariamente nel 2005, la bellezza di 13 anni fa, Oddworld: Stranger's Wrath sarà protagonista di una riedizione per Nintendo Switch.Come riporta Eurogamer.net, mancano ancora i dettagli di questo ritorno ma sappiamo che il gioco sarà già giocabile all'EGX di Birmingham la prossima settimana. Non è chiaro se si tratti di una remastered o di un semplice porting, ma il fatto che la build sia giocabile lascia presupporre che una release ...

Nintendo Switch Online dal 19 settembre - 7 giorni gratis : giochi di lancio e prezzi : Nintendo Switch Online ha una data di uscita per l'Europa: dal 19 settembre si dovrà pagare un abbonamento per giocare Online. Questa data è stata confermata dal profilo Twitter di Nintendo. Ci sono anche tutti i dettagli sull'abbonamento che si dovrà pagare, con i relativi prezzi e i giochi che potranno essere disponibili al download. Nintendo Switch Online funzionerà proprio come siamo stati abituati da Xbox Live Gold e PlayStation Plus. ...