Cdm dà il via libera al decreto “urgenze” per Genova | Ischia e Centro Italia

«Dal Cdm via libera al decreto Genova» : L’annuncio della ministra Lezzi. Il Mit: 6,4 milioni aggiuntivi per l’emergenza casa |

Conte il 14 a Genova - Toninelli : decreto in Cdm forse domani. Cozzi : entro venerdì ferrovia libera dalle macerie : Toti: «Da parte di alcuni membri del Governo inesperienza e velleitarismo». Revoca a Autostrade, slittano i tempi |

Scuola : dal Cdm via libera all'assunzione di oltre 57 mila docenti : Si tratta di 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno - Il consiglio dei Ministri di ieri sera ha approvato, all'unanimità, l'assuzione a tempo indeterminato di oltre ...

Cdm : via libera al ddl antiviolenza - pene più pesanti per aggressioni in ospedale : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl che prevede nuove misure contro gli episodi di violenza ai danni di medici e sanitari. Il provvedimento prevede l'inasprimento delle pene per gli atti di violenza e le minacce nei confronti degli operatori sanitari nell’esercizio della loro attività e la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il ...

Cdm - via libera al Milleproroghe. Conte : "Per Bcc rinvio di sei mesi" : Secondo il ministro dell'Economia Giovanni Tria , con il provvedimento 'viene rafforzato il mantenimento effettivo del carattere di credito cooperativo' delle Bcc, 'il carattere mutualistico di ...

DECRETO DIGNITÀ - VIA LIBERA Cdm/ Video - Di Maio contro Jobs Act : i dubbi di Fnsi e Confartigianato Veneto : Di Maio, DECRETO DIGNITÀ contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:36:00 GMT)

