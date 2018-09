Cast e personaggi di Non Dirlo al Mio Capo 2 con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada

Cast e personaggi di Una Pallottola nel cuore 3 : un salto temporale nella prima puntata dell’11 settembre : Cast e personaggi di Una Pallottola nel cuore 3 ci terranno compagnia a partire da oggi e per sei puntate che comporranno questa nuova stagione della fiction a cominciare proprio da lui, Gigi Proietti, l'artista che è "la storia della Rai, colui che ne detiene le chiavi e può tornare quando vuole". Così i vertici Rai hanno definito l'attore romano protagonista della fiction che è stata costruita su di lui e che Proietti indossa perfettamente. ...

Cast e personaggi de Il Paradiso delle Signore senza Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi : il ritorno di Alessandro e la morte di Pietro Mori : Cast e personaggi de Il Paradiso delle Signore è destinato a tenere compagnia al pubblico di Rai1 a partire da oggi e per la bellezza di 180 puntate e un totale di nove mesi di programmazione quindi, salvo complicazioni, fino al maggio prossimo. La questione rovente è che la soap non è più la serie che ricordiamo in montaggio e in scrittura ma avrà il taglio della soap italiana (stile Centovetrine per intenderci) e anche la trama, la location e ...

Il Paradiso delle Signore 3 : Cast - new entry e personaggi : Il Paradiso delle Signore 3 cast & personaggi – La soap opera italiana sta per ritornare con la sua terza stagione. Saranno tanti i cambiamenti affrontati nei nuovi episodi, in onda nel daily di Rai 1. A partire dai volti storici del programma fino alle new entry: il cast de Il Paradiso delle Signore 3 si amplia ed accoglie tanti nuovi attori, pronti a raccontarci nuove storie. Il Paradiso delle Signore 3 cast al completo In seguito ...

Cast e personaggi de Le ragazze del Centralino 3 su Netflix - una terza stagione più femminista che mai : Dal 7 settembre sono tornati i personaggi de Le ragazze del Centralino 3 su Netflix coi nuovi episodi, per un terzo capitolo del romanzo delle centraliniste della Compagnia dei Telefoni spagnola dei primi anni Trenta. Un racconto romantico e femminista, drammatico e denso di colpi di scena, che vede protagoniste Blanca Suárez (l'eroina Lidia, alias Alba), Nadia De Santiago (la ragazza di provincia Marga), Maggie Civantos (la vittima di ...

Cast e personaggi di Iron Fist 2 - su Netflix dal 7 settembre : Finn Jones è ancora Danny Rand : Il Cast e personaggi di Iron Fist 2 debuttano oggi, 7 settembre, su Netflix. La seconda stagione di Pugno d'Acciaio non deve assolutamente deludere le aspettative del pubblico. Infatti, dopo una deludente partenza, complice uno showrunner che non è stato in grado di captare le abilità del personaggio Marvel, Iron Fist 2 parte con un cambio al timone della serie che promette di riportare il supereroe ai suoi albori. Nei dieci episodi ...

Cast e personaggi di Guerra e Pace al via su Canale 5 dal 29 agosto tra orrori e amori epici : Cast e personaggi di Guerra e Pace sono pronti a intrattenere il pubblico di Canale 5 da oggi, 29 agosto, con l'epica storia d'amore tra Pierre, Natasa e Andrej tra passioni e orrori nati dagli scontri dell'epoca. Siamo nel 1805, in Russia, nel periodo in cui Napoleone Bonaporte cercava di conquistare i territori di Alessandro I e proprio mentre la storia era al collasso, tre giovani aristocratici di San Pietroburgo assistevano all'intreccio ...

Cast e personaggi di The Innocents su Netflix - la nuova serie sui Romeo e Giulietta mutaforma (video) : Dal 24 agosto ha debuttato la serie drammatica e di fantascienza The Innocents su Netflix, disponibile anche nel catalogo italiano con gli 8 episodi della prima stagione. Creata e scritta da Hania Elkington e Simon Duric, che ne è anche produttore esecutivo, la serie è stata girata in Inghilterra e Norvegia e segue le vicende dei due adolescenti innamorati June (Sorcha Groundsell) e Harry (Percelle Ascott), che fuggono dalle loro famiglie ...

Cast e personaggi di Apple Tree Yard – In un vicolo cieco : Emily Watson rischia la censura su Rai3 dal 23 agosto : Passioni e crimini terranno impegnati Cast e personaggi di Apple Tree Yard - In un vicolo cieco in onda da oggi, 23 agosto, su Rai3 in prima serata e che si concluderà già domani, 24 agosto. Dopo il successo ottenuto sulla BBC, la bella Emily Watson è pronta a conquistare il pubblico italiano portando sullo schermo una donna ordinaria e ormai "rassegnata" che ritrova la vita grazie ad un misterioso amante. Lui la sta usando oppure no? La ...

Cast e personaggi di Better Call Saul 4 - su Netflix dal 7 agosto : da Bob Odenkirk a Giancarlo Esposito : L'attesa quarta stagione dello spin-off di Breaking Bad è arrivata su Netflix: da oggi, 7 agosto Cast e personaggi di Better Call Saul 4 debuttano sulla piattaforma streaming con i nuovi tredici episodi. Nel finale della terza stagione avevamo lasciato il nostro protagonista Jimmy McGill - vero nome di Saul Goodman - affronta le conseguenze della tragica morte del fratello Chuck. Un evento, secondo i creatori della serie, Vince Gilligan e Peter ...

Ne Il Trono di Spade 8 assente un personaggio - la conferma da uno degli attori del Cast : Il Trono di Spade 8 dovrà fare a meno di uno dei suoi personaggi. Una presenza ricorrente nelle passate stagioni sarà infatti assente nell'ultimo capitolo della saga fantasy. A svelarlo è Entertainment Weekly che ha raggiunto l'attore coinvolto chiedendogli se il suo personaggio sarà vivo o meno nella stagione finale. Stiamo parlando di Mark Gatiss, che interpreta il ferreo Tycho Nestoris, già visto nella quarta, quinta e settima stagione ...

Grey’s Anatomy 15 anticipazioni - Cast e trama : nuovi amori e altri personaggi : Grey’s Anatomy 15 sta per diventare realtà. Gli attori sono tornati sul set per girare i nuovi episodi del medical drama più amato del piccolo schermo. Cosa accadrà quest’anno? Ebbene nonostante i fan non abbiano ancora superato il fatto di aver dovuto dire addio a due amatissimi personaggi della serie tv, pare proprio che la nuova stagione porterà al Grey Sloan Memorial Hospital nuovi dottori e con essi anche nuove storie ...

Cast e personaggi di APB - su Rai4 l’innovativa serie sul genio miliardario Gideon Reeves : Continua l'appuntamento con il Cast e personaggi di APB (sottolineato in Italia con "A tutte le unità"). La serie è andata in onda per una sola stagione lo scorso anno negli Stati Uniti, e nel nostro Paese è stata trasmessa su Fox dal 28 marzo al 13 giugno 2017. In chiaro, APB è arrivata su Rai4 dal 28 luglio 2018. APB, acronimo per "all points bulletin", si ispira a un vero articolo apparso sul New York Times Magazine, e racconta la vita di ...

Il nuovo trailer di Dragon Quest XI : Echi di un'era perduta si focalizza sull'eclettico Cast dei personaggi : Square Enix Ltd. oggi ha pubblicato un trailer inedito dedicato all'attesissimo Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta, presentando così il cast eclettico di personaggi che i giocatori incontreranno nel corso della loro avventura. Ogni personaggio, disegnato con cura dall'artista Akira Toriyama, ha una personalità unica e una profonda storia alle spalle. A partire dal fidato complice Erik, passando per la giovane e coraggiosa maga Veronica, la ...

Cast e personaggi di Elementary 6 al via su Rai2 il 27 luglio : Jonny Lee Miller e Lucy Liu pronti a stupire : Cast e personaggi di Elementary 6 non cambiano. Bastano i novelli Sherlock e Watson a risolvere i casi del crime drama americana e sicuramente Jonny Lee Miller e Lucy Liu sanno bene come fare. Gli episodi inediti della sesta stagione finalmente sbarcano in chiaro e questa volta non con una programmazione impossibile e impervia come è successo in passato. Cast e personaggi di Elementary 6 torneranno in onda oggi, 27 luglio, su Rai2 dalle 21.25 ...