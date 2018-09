Terni | dopo una cena fra amiche finiscono all' ospedale | intossicate dalla salmonella

Blastingnews

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Acinque donne si son trovate a dover andare inper una serie di problemi intestinali quali vomito, dolori addominali, febbre e diarrea. Il gruppo ha manifestato i classici sintomi di un'intossicazione alimentare presaaver mangiato in un ristorante che stava promuovendo un'iniziativa per incentivare la popolazione a mangiare in modo sano. Una classica festa di paese trasformatasi però in quasi una tragedia, visto che le donne insono arrivate in gravi condizioni intestinali, ed è proprio per tale motivo che sono state ricoverate presso l'di: la diagnosi è infezione da. La richiesta d'aiuto delle cinque donne I medici hanno effettuato i classici esami di routine scoprendo che due delle cinque donne hanno contratto la. Nel dettaglio i medici dell'Aosp dihanno esaminato solo due donne ma essendo che tutto il gruppo ...