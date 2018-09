Avellino | 20enne romena ruba un iPhone e lo nasconde nel reggiseno | colta sul fatto

Blastingnews

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Una donna di vent'anni, di originema residente a Fisciano Salerno, ha cercato dire unndolo nel proprio. L'accaduto è avvenuto in un centro commerciale nell'avellinese, nel dettaglio ad Atripalda: la donna non è riuscita a scappare con il bottino che, alla fine, è stato riportato al negozio dai carabinieri. A cogliere sulla donna, secondo il sito di notizie Fanpage.it, sono state le forze dell'ordine che, di conseguenza, l'hanno portata in centrale per interrogarla e sottoporla a tutti gli accertamenti di rito. Il furto di uno smartphone presso un centro commerciale La vicenda risale alla mattinata di oggi 11 settembre, quando la donna di originesi è introdotta nel negozio di elettronica del centro commerciale per tentare il furto VIDEO di uno smartphone di valore: nel dettaglio si trattava di un dispositivo della Apple, ovvero un ...