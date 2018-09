laragnatelanews

: SPID: entro fine 2018 sarà obbligatorio per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione… - laragnatelanews : SPID: entro fine 2018 sarà obbligatorio per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione… - evyna : SPID: entro fine 2018 sarà obbligatorio per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione… - InfoCert_it : #spid obbligatorio entro la fine del 2018 per accedere ad @Agenzia_Entrate richiedilo qui -

(Di lunedì 10 settembre 2018) E’ cresciuto il numero di persone che accede ad internet anche in Italia, e sempre più sono i soggetti che si affidano alla rete per la gestione di una moltitudine di aspettivita quotidiana, dalla gestione del conto corrente e dei pagamenti aidestinati ai professionisti e cittadini privati. Negli ultimi anni, in particolare, si sta registrando una spinta sempre più importante nella digitalizzazioneamministrazione, con l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini consentendo dia numerosidirettamente da casa. Una delle novità più importanti, introdotte negli ultimi anni è lo, il sistema pubblico di identità digitale descritto, appunto, come uno strumento pensato per gestire l’identità digitale dei cittadini per l’accesso aiamministrazione. Fino a questo momento ...