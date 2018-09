La Tempesta Florence acquista potenza | scatta lo stato d’emergenza in 3 Stati USA

meteoweb.eu

(Di domenica 9 settembre 2018) Latropicale, secondo i meteorologi del National Hurricane Center statunitense, potrebbe prestoree diventare un vero e proprio uragano: per tale motivo Carolina del Nord, Carolina del Nord e Virginia hanno dichiarato lod’emergenza. Il governatore della Virginia ha spiegato che il provvedimento serve e mobilitare le risorse necessaria per affrontare la possibile emergenza: ha chiesto ai cittadini di preparare un kit d’emergenza con documenti, medicine, cibo ed acqua. Nelle scorse ore,faceva registrare venti a 110 km/h, e i meteorologi ne prevedevano il rafforzamento. Al momento si trova a sud delle Bermuda, e il suo percorso potrebbe portarla sulla East Coast USA. L'articolo Lalod’emergenza in 3USA Meteo Web.