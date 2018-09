Ecco come potrebbe essere la fotocamera con 5 sensori del Nokia 9

Pressione alta : Ecco come liberarsi dei farmaci in 16 settimane : Una ricerca presentata alla Joint Hypertension 2018 Scientific Sessions dell’American Heart Association, conferenza annuale in corso a Chicago, ha rilevato che uomini e donne che soffrono di Pressione alta, cambiando stile di vita, riducono la necessità di farmaci antipertensivi dopo sole 16 settimane. “Le modificazioni dello stile di vita, tra cui un’alimentazione sana e un’attività fisica regolare, possono ridurre ...

CANCRO PERCHÈ SI MANGIAVA LE UNGHIE / Dito amputato per una 20enne : Ecco come l'ha scoperto : Courtney Whithorn, una ragazza australiana di 20 anni, ha subito l'amputazione di un Dito per un CANCRO cauzato dal vizio di mangiare le UNGHIE. come l'ha scoperto.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:10:00 GMT)

L'asteroide 2018 Rc stanotte vicinissimo alla Terra/ Ultime notizie - Ecco come vederlo dall'Italia : Un asteroide il 9 settembre sfiorerà la Terra. Pare che questo sarà più vicino della Luna al nostro pianeta e dunque visibile anche a occhio nudo. Potremo osservarlo dall'Italia.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:39:00 GMT)

Mara Venier e il ritorno a Domenica In : «Ho perso 8 chili e mi sento bene. Ecco come ci sono riuscita» : Mara Venier è pronta per la grande prova di Domenica in. La data di inizio della trasmissione è il 16 settembre e la conduttrice per il suo ritorno in casa Rai è in grande...

Dieta lampo con yogurt e cerali per dimagrire : Ecco come : La Dieta lampo con yogurt e cereali puo' far dimagrire fino a un chilo in due giorni. Si mangia poco e non e' indicata per tutti. ecco il menu'.

Uragano Florence - la “pazza” ipotesi ECMWF : Ecco come potrebbe arrivare in Europa dopo aver innescato l’ondata di caldo più intensa dell’anno : 1/32 ...

MotoGp – Valentino Rossi tra analisi e battute : “Ecco come è andata oggi - Dovi? Vorrei avere io i suoi problemi” : Valentino Rossi fa il quadro della situazione al termine della prima giornata di prove della sua gara di casa, il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi a Misano: il Dottore al mattino, nelle Fp1 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini non è riuscito a piazzarsi tra i migliori 10, chiudendo in 15ª posizione, ma nel pomeriggio ha segnato un tempo che gli ha permesso di terminare la ...

Ecco come funziona il riconoscimento facciale : Si chiama Sari, 'Sistema Automatico di riconoscimento Immagini', il nuovo software della Polizia di Stato che oggi ha permesso alla Squadra Mobile di Brescia di arrestare due georgiani per un furto in ...

Ecco come sono fatti i Cir - l'asso nella manica di Salvini che vuole fermare l'altalena dello spread : ... i Cir sono utilizzati allo scopo di investire in titoli individuati dal ministero dell'Economia e delle Finanze purché emessi a partire dal primo gennaio 2019". Per quanto riguarda le ...

Vuelta 2018 - Ecco come cambia la classifica generale dopo la 13ª tappa : Vuelta 2018, la 13ª tappa è stata vinta da Oscar Rodriguez, mentre la maglia rossa la mantiene il ‘padrone di casa’ Herrada Vuelta 2018, la 13ª tappa è stata vinta da Oscar Rodriguez. Lo spagnolo sorprende nell’ultimo chilometro Rafa Majka e Dylan Teuns, tagliando in solitaria il traguardo de La Camperona. Per quanto concerne la classifica generale, Herrada ha mantenuto la maglia rossa di leader della corsa, ma i distacchi da ...

Verucchio celebra il ricordo dello storico medico Riccardo Magnani : Ecco come : 'Esercitò per decenni la professione medica a beneficio della comunità verucchiese, profondendo con generosità energie per curare generazioni di persone ed alleviare con la sua scienza le loro ...

Ecco come le staminali ripristinano la visione agendo sulla retina : I problemi alla retina sono tra i disturbi più frequenti con l’avanzare dell’età. Questo tessuto è importantissimo per la visione, poiché è la componente dell’occhio che converte la luce in segnali chimici ed elettrici. Uno dei problemi maggiori è la degenerazione del cosiddetto epitelio pigmentato, un sottilissimo strato di cellule che media il trasporto di nutrienti dal sangue alla retina stessa. Negli ultimissimi anni gli ...

Piovoso e verde - Ecco come sarebbe il Sahara con impianti solari e eolici : (foto: Getty Images) Coprire il Sahara con pannelli solari e impianti eolici potrebbe migliorare il clima locale nonché favorire lo sviluppo agricolo ed economico. Questo il risultato cui è giunto un gruppo di ricerca coordinato dall’Università del Mariland, che ha pubblicato lo studio su Science. Secondo le ipotesi le precipitazioni potrebbero aumentare del 50% e la vegetazione avanzare progressivamente, con benefici locali e ...

Abbonamenti ai mezzi pubblici - Ecco come recuperare la spesa : (Foto: pixabay/CC) Il rinnovo di settembre degli Abbonamenti al trasporto pubblico locale porta con sé una novità. La legge di bilancio 2018 ha introdotto la possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 19% per chi acquista Abbonamenti per autobus, metropolitana e treni. La detrazione si applica su un costo annuo massimo di 250 euro. L’agevolazione fiscale interessa sia le spese sostenute per sé sia quelle per i familiari fiscalmente a ...