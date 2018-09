'Iil popolo si sta rivoltando contro le élite che lo ha ingannato - Il populismo ha una storia rispettabile e non c'entra' : Il professore e linguista descrive il tempo che viviamo: 'La crescita economica ha favorito solo le istituzioni finanziarie, un danno per l'economia'

Noam Chomsky : "Il popolo si sta rivoltando contro le élite che lo hanno ingannato - il populismo non c'entra e ha anche una storia rispettabile" : "I lavoratori si stanno rivoltando contro le elite e le istituzioni dominanti che li hanno puniti per una generazione. C'è stata una crescita economica e un aumento della produttività ma la ricchezza generata è finita in pochissime tasche, per la maggior parte a istituzioni finanziarie predatorie che, nel complesso, sono dannose per l'economia". Lo dice Noam Chomsky, professore e linguista e teorico della comunicazione, in ...

Starbucks apre a Milano : ma niente beverone nei bicchieri di carta/ Ultime notizie - popolo Instagram deluso? : Starbucks apre a Milano: il tempio del caffè in Italia. Oggi l’evento esclusivo riservato a pochissimi invitati, domani l’apertura al grande pubblco(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:31:00 GMT)

Festa dell'Unità - il popolo del Pd si scalda per Elisabetta Casellati : Il popolo del Pd , dopo gli applausi a Roberto Fico , si scalda anche per la presidente del Senato Elisabetta Casellati. 'È la prima volta che presenzio a una Festa de l'Unità ed è la prima volta, da ...

Pd - Veltroni alla Festa dell’Unità : “Il popolo della sinistra è grande - ma si sente smarrito. Ora serve umiltà per ripartire” : “Il popolo della sinistra esiste ed è grande. Ora però si sente smarrito, si sente una minoranza. Per ripartire ci vuole umiltà, l’umiltà di chi sa ascoltare. La colpa è della classe politica e non degli elettori se il Pd ha perso voti”. A dirlo, dal palco di Ravenna, alla Festa dell’Unità, è l’ex segretario e fondatore del Partito democratico, Walter Veltroni. L'articolo Pd, Veltroni alla Festa dell’Unità: ...

Jazzma Kendrick - ex di Bobo Vieri/ Video - provoca il popolo di Instagram con foto hot e balli in costume : La modella americana, Jazzma Kendrick, ex di Bobo Vieri, sta facendo impazzire Instagram attraverso foto provocanti e balli in costume. Come reagirà l'ex bomber? Ecco i Video...(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:32:00 GMT)

Festa Nazionale di Ravenna. Il razzismo ha fatto presa nel popolo italiano - bisogna dare battaglia : ... prima contro i negri e poi contro gli ebrei, la società italiana non reagì, nemmeno il mondo accademico ebbe il coraggio di reagire. Occorre perciò fare la battaglia politica e culturale fino in ...

Nave Diciotti - intervista a Laura Boldrini : “Salvini è un sequestratore - sta violando la legge. Il popolo lo acclama? Anche i dittatori vengono applauditi” : Sul caso della Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, da giorni bloccata nel porto di Catania per effetto di una decisione del ministro dell'Interno e del governo italiano, interviene Laura Boldrini. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, l'ex presidente della Camera attacca Matteo Salvini e dichiara: "Quello di Salvini è un arbitrio, è un vero e proprio abuso di potere. Salvini sta sequestrando questi migranti e l'equipaggio della ...

La Sinistra ritrovi l'orgoglio di rappresentare Stato e popolo : Lo Stato è popolo, territorio e istituzioni. La Sinistra in Italia e in Europa negli anni della globalizzazione al tempo dell'economia digitale non ha rappresentato i bisogni prioritari del pop...

La Sinistra ritrovi l'orgoglio di rappresentare Stato e popolo : Lo Stato è popolo, territorio e istituzioni. La Sinistra in Italia e in Europa negli anni della globalizzazione al tempo dell'economia digitale non ha rappresentato i bisogni prioritari del popolo, non ha indicato una rotta coraggiosa per il territorio nell'Europa monetaria da trasformare in Europa politica e non ha difeso e tutelato le istituzioni. Il risultato non poteva essere diverso. Sconfitte elettorali, sconnessione totale dalla ...

VIDEO – Genova Funerali di Stato - Salvini e Di Maio accolti con ovazione - il popolo vuole giustizia : Grosso applauso per Salvini e Di Maio al loro arriva alla fiera di Genova per i Funerali di Stato. Una folla immensa ai Funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una ...

Oliviero Toscani sul ponte Morandi/ Botta e risposta social Salvini-Benetton : "Italiani popolo di incattiviti" : Oliviero Toscani parla del crollo del ponte Morandi e delle accuse verso la famiglia Benetton. "Il popolo italiano è frustrato e infelice", ma sul web attaccano anche lui(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:15:00 GMT)

Usa - oltre 300 giornali contro la “guerra sporca alla stampa” di Donald Trump : “Non siamo nemici del popolo” : “Non siamo nemici del popolo”, così oltre 350 testate statunitensi si sono schierate contro la campagna di attacchi alla stampa libera condotta dal presidente Donald Trump. La mobilitazione è stata guidata dal Boston Globe che ha chiesto a tutti i media americani di pubblicare oggi, 16 agosto, un editoriale a sostegno della stampa libera. È da tempo, infatti, che Trump etichetta i giornalisti e i quotidiani che non condividono la sua ...

350 giornali Usa vs Trump : “no nemici popolo”/ ‘Guerra’ su libertà di stampa : NYT “abbonatevi a news locali” : Maxi campagna di stampa contro Trump: 350 giornali scrivono in editoriale, "noi non siamo nemici del popolo". La "guerra" sulla libertà di stampa: NYT, "abbonatevi a news locali"(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 13:42:00 GMT)