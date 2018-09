Bimbo di sei mesi cade dal letto e muore sul colpo | tragedia in vacanza

Bimbo morto in piscina a Orosei - quattro avvisi di garanzia - : Indagati i genitori del bambino di Irgoli e i gestori dell'impianto. Gli atti erano attesi per poter procedere all'autopsia sul corpo del piccolo

Bimbo di 7 anni muore annegato nella piscina di un hotel di Orosei : mano risucchiata dal bocchettone : Si è tuffato da solo in piscina mentre la mamma lavorava nel residence, avrebbe infilato inavvertitamente la mano nel bocchettone dell'aspirazione, rimanendo bloccato sul fondo della vasca. E' morto così Richard Mulas, il bambino di 7 anni di Irgoli (Nuoro), annegato in una piscina di un residence a Orosei

