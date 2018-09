Badminton – Campionati Europei Junior | gli azzurrini pronti per la ventiseiesima edizione

sportfair

(Di giovedì 6 settembre 2018) Come da tradizione la manifestazione si aprirà con l’evento a squadre che vedrà gliinseriti nel gruppo cinque dove saranno affrontate in ordine Finlandia, Israele e Germania Tutto pronto a Tallinn per idiche vedranno gliprotagonisti della rassegna continentale che giunge in Estonia per la prima volta alla sua 26esima. Come da tradizione la manifestazione si aprirà con l’evento a squadre che vedrà gliinseriti nel gruppo cinque dove saranno affrontate in ordine Finlandia, Israele e Germania. Nove i convocati sotto la guida del tecnico Javier Gallego: Enrico Baroni, Martina Corsini, Katharina Fink, Simon Koellemann, Judith Mair, Matteo Massetti, Chiara Passeri, Lisa Sagmeister e Giovanni Toti. Dall’11 Settembre, conclusa la parentesi a squadre, sarà poi la volta dell’evento ...