Xbox One X | Microsoft lancia la colorazione White in bundle con Fallout 76

The Talos Principle : il puzzle game pubblicato da Devolver Digital è disponibile su Xbox One : A quattro anni dal lancio del gioco su PC, Devolver Digital ha annunciato che The Talos Principle è finalmente disponibile anche su Xbox One, come riporta Gematsu.Dopo il suo esordio nel 2014 su PC, MAC e Linux, The Talos Principle era approdato nel 2015 su Android e PS4, e nel 2017 su iOS. Un anno dopo, l'ispirato puzzle game in prima persona sviluppato da Croteam debutta su Xbox One, e chissà che questa versione possa non essere l'ultima ...

Recensione di F1 2018 per Xbox One X : Arriva come ogni anno il nuovo capitolo di gioco di corse di Formula 1 stagione 2018. Sensazioni di guida fantastiche! Portare al limite (non a passeggio) questi bestioni non è per niente semplice. Prima di cimentarsi nella modalità campionato a difficoltà 110 (definitiva) bisognerà trovare un buon setup pista per pista. Il volante con pedaliera non è consigliato, ma obbligatorio! Con il DS4 si perderà il 99% delle sensazioni che questo gioco ...

Forza Horizon 4 : Gli obiettivi Xbox One “tradotti” in Anteprima : A partire da Ottobre Forza Horizon 4 farà il suo debutto su Xbox One e PC Windows 10. Quest’oggi vogliamo condividere con voi in Anteprima la lista completa e ufficiale degli obiettivi sbloccabili da noi tradotti. Forza Horizon 4: Tutti gli obiettivi Xbox One Nome Descrizione Punteggio Benvenuto nella Gran Bretagna Arriva al festival di Horizon 10 La quiete prima della tempesta Qualificati per l’evento ...

Divinity : Original Sin 2 – Definitive Edition disponibile per PlayStation 4 e Xbox One : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare che Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition è disponibile in versione fisica in Italia per PlayStation 4 e Xbox One, portando i giocatori nel mondo GDR più ricco di sempre su console. Le versioni digitali saranno disponibili da domani. Divinity: Original Sin 2 disponibile da oggi su console Sviluppato da Larian Studios, Divinity: ...

Microsoft svela la nuova colorazione bianca per l'Xbox Elite Controller : Microsoft introduce oggi una nuova versione del suo popolare Controller Xbox Elite. Mentre molti speravano in un Controller di seconda generazione, rumoreggiato in passato, Microsoft svela il suo Controller Xbox Elite con la nuova colorazione bianca che si abbina alle colorazioni di Xbox One S e Xbox One X.Come segnala The Verge, il Controller aggiornato, precedentemente conosciuto con il nome in codice Washburn, stranamente non includerà il ...

I lupi mannari invadono The Elder Scrolls Online : il DLC Wolfhunter sbarca su PS4 e Xbox One : Bethesda annuncia l'arrivo su PS4 e Xbox One di Wolfhunter, l'ultimo DLC di The Elder Scrolls Online. Ecco il comunicato ufficiale:Mancano quasi due mesi ad Halloween ma ci sono già parecchi lupi mannari con cui fare i conti. ZeniMax Online Studios ha appena rilasciato l'ultimo DLC per The Elder Scrolls Online, un DLC composto da due dungeon chiamato Wolfhunter, oltre all'update 19 - aggiornamento gratuito che porta una serie di migliorie e ...

Call of Duty : Modern Warfare 2 arriva tra i giochi retrocompatibili per Xbox One : Uno dei giochi più popolari della passata generazione è finalmente entrato a far parte del programma Xbox One Backward Compatibility questa settimana.Come segnala Dualshockers, Larry "Major Nelson" di Xbox ha annunciato su Twitter che Call of Duty: Modern Warfare 2 è ora ufficialmente entrato a far parte dell'elenco di titoli compatibili per Xbox 360 che possono essere riprodotti su Xbox One. Modern Warfare 2 è stato originariamente lanciato nel ...

Il simulativo sandbox Damnview : Built From Nothing è stato annunciato per PS4 - Xbox One - Switch - e PC : Sindiecate Arts e Brainwash Gang hanno annunciato che Damnview: Built From Nothing, un simulativo sandbox (che esamina le varie sfaccettature della società occidentale) sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch nel 2019.Come riporta Gematsu, Damnview: Built From Nothing è un simulativo sandbox sulla società occidentale e le sue diverse culture, immergiti in un decadente agglomerato urbano in cui il lavoro precario regna sovrano, dovrai ...

Onimusha : Warlords è in arrivo per PS4 - Xbox One - Switch e PC il prossimo anno : Capcom ha annunciato che Onimusha: Warlords, originariamente uscito nel 2001, è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC il 15 Gennaio 2019 a $ 19.99 / € 19.99 / £ 15.99. Sarà distribuito digitalmente in Nord America ed Europa, con una versione fisica in Nord America disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.Ecco una panoramica del gioco, tramite Capcom riportata da Gematsu:L'avventura classica dei samurai di Capcom, Onimusha: ...

Xbox All Access : l’abbonamento che promette Live Gold + Game Pass + Xbox One S a 22$ al mese : [Aggiornamento1 28/08/2018] Come previsto da Windows Central, quest’oggi è stato ufficializzato Xbox All Access per tutti i Gamer statunitensi. Microsoft tiene comunque a precisare che attualmente si tratta di un abbonamento a tempo limitato e che per essere sottoscritto i videogiocatori devono obbligatoriamente recarsi allo store fisico più vicino. Articolo originale, La nuova strategia, in termini di profitti, adottata da ...

L'orrore di Amnesia Collection arriva a sorpresa su Xbox One questa settimana : Microsoft ha confermato che la serie horror cult Amnesia Collection arriverà su Xbox One il prossimo 31 agosto 2018.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la collezione include l'originale gioco The Dark Descent, il sequel A Machine For Pigs e l'espansione Justine.Al momento non vi è alcuna indicazione se i giochi siano stati aggiornati in alcun modo per Xbox One X, e altri dettagli, come ad esempio il prezzo, devono ancora essere ...