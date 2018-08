Gessica Notaro conquista Venezia con la sua bellezza e il coraggio

dilei

(Di giovedì 30 agosto 2018)sa, forte, ma soprattutto bellissima:e sfila sul red carpet per dire “no” alla violenza sulle donne. La sera del 10 gennaio 2017 la sua esistenza è cambiata per sempre quando l’ex fidanzato, Edson Tavares, l’ha aggredita sotto casa, sfregiandola con l’acido. Da alloranon ha mai mollato, aggrappandosi alla vita con tenacia e forza, ma soprattutto diventando un simbolo per moltissime donne. L’ex modella è sbarcata al Festival diper presentare Donne & Libertà, un docu-film scritto da Francesca Carollo e diretto da Jo Squillo, che racconta in modo inedito la violenza sulle donne, mescolando racconti, esperienze personali e testimonianze di donne vittime di violenza. Un modo per raccontare la lotta contro il femminicidio, ma anche per infondere un po’ di speranza. Fra le piccole grandi ...