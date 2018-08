Ryanair | cambia tutto | addio ai bagagli a mano gratis | si paga anche in stiva

Ryanair cambia ancora le regole al bagaglio a mano…Ecco cosa c’é da sapere : Ryanair cambia ancora le regole al bagaglio a mano. Dal 1 novembre infatti i clienti non prioritari possono portare solo 1 bagaglio a mano gratuito (piccolo) di dimensioni 40x25x25. I clienti non prioritari che vogliono portare un bagaglio a mano (il classico trolley) del peso massimo di 10 kg dovrà pagare € / £ 8 al momento della prenotazione (attualmente una valigia da 20 kg costa € / £ 25) e deve essere registrata presso il banco di ...

