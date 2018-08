Terremoto Centro Italia | la fiaccolata e i rintocchi | Amatrice e Pescara del Tronto

Terremoto Centro Italia - 2 anni dopo : macerie ancora in strada e scuole non ricostruite : E' ancora drammatica la situazione nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il punto sulla ricostruzione delle...

Terremoto Centro Italia - Legambiente : 'Due anni dopo ricostruzione ancora troppo lenta' - : 'Una sfida fondamentale riguarda sicuramente la gestione delle macerie , e il nostro auspicio è che il Ministro dell'ambiente Costa, che ha appena ricevuto la delega sull'economia circolare, possa ...

Terremoto Centro Italia - tra macerie e speranze a 2 anni dal sisma : “Così ricominciamo a vivere” : Il 24 agosto 2016 una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito il Centro Italia, provocando morte e distruzione. A due anni da quel tragico evento, i cittadini dei paesi danneggiati ricominciano a vivere tra mille difficoltà: ecco le storie di chi si è rimboccato le maniche e di chi con coraggio cerca di voltare pagina.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia - Legambiente : “Dopo 2 anni rimosso meno del 50% delle macerie” : A due anni dal Terremoto che il 24 agosto del 2016 devasto’ Amatrice e il Centro Italia, la ricostruzione procede ancora a rilento. In particolare quella delle scuole e la rimozione delle macerie restano ancora i due talloni di Achille. A confermarlo i numeri raccolti da Legambiente nel report “Lo stato di avanzamento dei lavori nelle aree post sisma” dove l’associazione ambientalista fa il punto sulla ricostruzione delle ...

Terremoto Centro Italia - Esercito : in ultimo anno demoliti 602 edifici : A due anni dal Terremoto in Centro Italia, che il 24 agosto 2016 ha provocato vittime e ingenti danni ad abitazioni e infrastrutture in diverse località, continua il lavoro di centinaia di uomini e donne dell’Esercito, impiegati nelle operazioni di demolizione di edifici, rimozione macerie e di sicurezza e supporto alle popolazioni residenti. Solo nell’ultimo anno sono stati demoliti 602 edifici e rimosse oltre 150.500 tonnellate di ...

Terremoto Centro Italia - Carlo Verdone ad Amatrice : “Burocrazia lenta - ma tenete duro” : “Chi ha la forza di resistere, resista perché questo questo è il suo luogo e deve veder crescere la sua città. L’importante è che lo Stato sia meno burocratico, che ci sia rapidità. Il male di questo Paese, la grande tragedia dell’Italia è la burocrazia”. Così Carlo Verdone ospite d’eccezione per il Nuovo Cinema Paradiso di Amatrice, dove è stato proiettato il film “Benedetta follia”. L’attore e ...

Terremoto Centro Italia : in Umbria messe in sicurezza 350 opere d’arte : A due anni dalla prima scossa di Terremoto in Centro Italia, in Umbria sono stati messi in sicurezza “35 edifici storici e oltre 350 opere mobili. Inoltre abbiamo completato 15 restauri e altri 12 sono in corso d’opera. Nel deposito di Santo Chiodo di Spoleto abbiamo fino a oggi ricoverato 6.400 opere, inoltre qui abbiamo trasportato anche 2.500 frammenti di affreschi che arrivano dalla chiesa di San Salvatore di Campi“: lo ha ...

Terremoto Centro Italia : inaugura nuova scuola antisismica a Leonessa : Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della nuova scuola antisismica a Leonessa, Comune reatino colpito dal Terremoto del 2016: “Si puo’ e si deve aggirare gli ostacoli della burocrazia. Quest’opera credo sia la pietra miliare, l’esempio da dove poter ripartire. Mettere da parte la burocrazia e mettere in campo procedure snelle in modo che quello che serve ai cittadini, come una scuola, venga fatto nel ...

Terremoto Centro Italia - due anni dopo il sisma Accumoli è un paese fantasma. Oggi la notte del ricordo : Ad Amatrice e Accumoli la prossima notte sarà quella del ricordo, a due anni dal sisma del 24 agosto 2016. Nei due comuni del Reatino colpiti dal Terremoto si svolgeranno diversi momenti di ricordo e preghiera a partire da questa sera. Alle 21, a Illica, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà l’adorazione eucaristica in una delle frazioni di Accumoli che contò il maggior numero di vittime. La veglia di preghiera si svolgerà, ...

Terremoto Centro Italia : nelle zone colpite la produzione di latte è calata del 20% : nelle aree terremotate la produzione di latte è calata del 20% anche per la chiusura delle stalle ma le difficoltà non hanno scoraggiato la maggioranza di agricoltori e allevatori che, a prezzo di mille difficoltà e sacrifici, non hanno abbandonato il territorio ferito e sono riusciti a garantire la produzione della maggior parte delle tipicità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a due anni dalla prima scossa che il 24 agosto 2016 ...

Terremoto Centro Italia : due anni dal sisma - ad Amatrice e Accumoli la notte del ricordo : A due anni dal Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, ad Amatrice e Accumoli la prossima notte sarà quella del ricordo: nei centri del Reatino devastati dalle scosse si terranno diversi eventi di ricordo e preghiera a partire da questa sera. Alle 21, a Illica, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà l’adorazione eucaristica, mentre la veglia di preghiera si svolgerà ad Amatrice. A partire dalle 3, i presenti, con ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice a due anni dal sisma : “Ora inizia il momento peggiore” : A due anni di distanza dal sisma che ha colpito il centro Italia, il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, racconta cose è cambiato in questi mesi per i propri concittadini e quali sfide li aspettano: “Purtroppo ora inizia il momento peggiore – ha detto all’Ansa – perché le persone capiscono che ci vorrà tanto tempo prima di tornare alla normalità”. Il segnale di una rinascita, seppur lenta, è ...

