Uefa | Figc conferma sostegno a Ceferin

Poltrone Uefa - la Figc conferma l’appoggio a Ceferin : Aleksander Ceferin si appresta a venir rieletto come presidente dell’Uefa, la Figc ha dato il proprio appoggio dopo il buon lavoro di questi mesi La Figc conferma il suo sostegno ad Aleksander Ceferin per la rielezione alla presidenza della Uefa. In continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, la Federcalcio ha formalizzato questa mattina il proprio supporto alla candidatura dell’attuale presidente della ...

Milan in Europa - ma sarà punito dall'Uefa : ecco cosa rischia. E la Figc... : Come si legge nel comunicato ufficiale, 'Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha annullato la sanzione e rinviato il caso all'Uefa per l'irrogazione di una sanzione disciplinare proporzionata' all'...

Uva : «La sentenza Uefa sul Milan? La Figc non può fare nulla» : Il dg della Federcalcio risponde a chi lamenta uno scarso peso politico dell'Italia in sede Uefa dopo la sanzione ai rossoneri L'articolo Uva: «La sentenza Uefa sul Milan? La Figc non può fare nulla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.