Battipaglia | picchia la compagna e la costringe a rapporti | arrestato

(Di domenica 19 agosto 2018) I carabinieri dihannoCiro Gammella, di 45 anni, domiciliato presso la località in provincia di Salerno, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale continuata. L'uomo è stato accusato di avereto più volte ladi 29 anni e di averla costretta ad averesessuali contro la sua volontà, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol. L'ordine di custodia cautelare in carcere è stato eseguito per accettazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Le continue vessazione e la violenza I reati contestati a Ciro Gammella, un 45 enne originario della provincia di Salerno, sono avvenuti nei mesi scorsi, fra, un grosso agglomerato urbano campano, e Roma. Il presunto colpevole maltrattava la sua, una giovane donna di 29 anni, residente nella capitale dal mese di novembre 2017. In ...