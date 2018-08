NOTTE DI FERRAGOSTO A MARSALA | DEROGA ALLA DIFFUSIONE MUSICALE

NOTTE dello shopping - Cuzzi : 'Pescara di nuovo sold out. Ora puntiamo su Ferragosto' : ... Notte dello shopping: a Piazza Salotto il concerto di Arisa 6 agosto 2018 Arisa chiude la Notte dello shopping: dal tramonto musica, spettacoli ed eventi con il Festival 'You wanna be americano' 8 ...