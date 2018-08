Serie B e Figc | un caos senza fine Altro che Cristiano Ronaldo

'Figc non modifichi format Serie B' : ANSA, - ROMA, 11 AGO - La Lega Pro ha diffida il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, dal modificare il format di Serie B, portando le squadre da 22 a 19 già per la stagione ...

La Lega Pro diffida la Figc : “Non può modificare il format della Serie B” : La Lega Pro ha diffida il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, dal modificare il format di Serie B. L'articolo La Lega Pro diffida la Figc: “Non può modificare il format della Serie B” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Frosinone-Palermo : tutto nelle mani della Corte sportiva d’appello della Figc : Il collegio Garanzia rinvia a CSA la decisione su Frosinone-Palermo Il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiesto di riformulare le sanzioni a carico del Frosinone, per quanto riguarda il match di ritorno dei play off di Serie B contro il Palermo. Il collegio ha rigettato l’istanza della società siciliana per lo 0-3 a tavolino, ha riunito i ricorsi presentati dai due club e ha rinviato la questione alla Corte sportiva ...

Serie B - la Lega conferma : lunedì il calendario - a 19 squadre - . Ma la Figc è per le 22 : Avellino, tifosi davanti al Coni Il collegio di garanzia - Il Collegio di garanzia presso lo sport, presieduto dall'ex ministro degli esteri Franco Frattini, è intervenuto sul ricorso che avevano ...

Clamoroso in Serie A - riaperto il caso Frosinone-Palermo : adesso deve decidere la FIGC - inizio di campionato a rischio : CAOS IN Serie A- Palermo non è ancora finita. La finale di ritorno dei playoff di Serie B, vinta 2-0 dal Frosinone con la conseguente promozione nel massimo campionato, non è ancora una partita chiusa, almeno dal punto di vista giudiziario. Oggi, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni ha riunito i ricorsi dei due club e ha annullato con rinvio la sentenza CSA/FIGC del 27 giugno, di fatto incaricando la Corte Sportiva d’Appello a ...

Serie B a 19 squadre? Lo Monaco - ad del Catania : 'E' un golpe - perseguiremo la Figc' : L'ad del Catania ha parlato a Sky Sport denunciando una situazione che lo stesso considera allarmante: "Qualora dovesse succedere una cosa del genere sarebbe un 'golpe' così pacchiano contro le ...

Serie B - Lo Monaco - a.d. Catania - attacca la Figc : "Ripescaggi o scontro" : Faremo tutto quello che c'è da fare, arriveremo a tutti i giudizi di questo mondo. Non ci fermeremo davanti a niente, perché qui si stanno bypassando le regole". Un riferimento questo ad un grosso ...

La FIGC risponde alla Serie B : il campionato dovrà essere a 22 squadre : Le disposizioni federali non consentono il mutamento del format del campionato da 22 a 20 squadre dalla corrente stagione sportiva. L'articolo La FIGC risponde alla Serie B: il campionato dovrà essere a 22 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - annullata presentazione calendario/ Ultime notizie - Figc : “Organico campionato resta a 22 squadre” : Serie B, annullata presentazione calendario. Figc: “Organico campionato resta a 22 squadre”. Le Ultime notizie: diritti tv highlights e radiofonici alla Rai(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:54:00 GMT)

Serie B - slittano i calendari. Bisognerà attendere la decisione della Figc del 10 agosto : Mentre il calendario di Serie A è già stato definito anche nei suoi anticipi e posticipi, quello di Serie B dovrà attendere ancora per essere sorteggiato. In attesa che tra ricorsi, ripescaggi e ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - situazione congelata : è scontro Lega-Figc : Ripescaggi Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, a tenere banco sono i Ripescaggi. Come riporta la ‘rosea’ le graduatorie sono pronte da diverso tempo ma sono state congelate, potrebbe passare ancora diverso tempo e per questo motivo è stato deciso di rinviare la presentazione dei calendari. La Lega B ha inviato oltre i termini la certificazione dei bilanci e degli ...

Ripescaggi Serie B - è festa per Novara e Catania : ricorso FIGC respinto - è ufficiale! : Ripescaggi Serie B, è fatta per Novara e Catania che possono festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, prendono il posto di Bari e Cesena che non sono riuscite ad iscriversi. A renderlo noto è la FIGC con un comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello: 1. ricorso DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC ...