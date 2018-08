Sergio Marchionne | “l’ultimo segreto sulla sua malattia”

Sergio Marchionne - lo sfregio sul Fatto Quotidiano : 'Che persone sono quelle che lo sostenevano' : È da questo sentimento di ingiustizia che, secondo Aristotele, ha origine l'azione politica democratizzante delle masse contro le élite'. Si vola altissimo, insomma, per attaccare il manager.

Sergio Marchionne - famiglia : "grazie a chi ha sofferto con noi"/ Manuela Battezzato con figli Alessio e Tyler : La famiglia di Sergio Marchionne scrive un necrologio su La Stampa: "grazie a chi si è unito con noi nel dolore e nel cordoglio". Il saluto dell'Arma dei Carabinieri

Sergio Marchionne - Ferrari : Louis Camilleri sbaglia aggettivo - il titolo crolla in Borsa : E' bastato un aggettivo sbagliato per far crollare il titolo in Borsa . Esordio tragico quello di Louis Camilleri , successore di Sergio Marchionne in Ferrari. Il nuovo amministratore delegato, ...

Massimo Giletti/ "Dal volontariato a Lourdes al ritorno in Rai. E su Sergio Marchionne e Fabrizio Frizzi..." : Massimo Giletti: "Dal volontariato a Lourdes al ritorno in Rai. E su Sergio Marchionne e Fabrizio Frizzi...". Il conduttore di Non è l'Arena si confessa all'Avvenire. Le ultime notizie

Sergio Marchionne - due cerimonie funebri a settembre/ Ultime notizie : l'ultimo investimento prima di morire : Sergio Marchionne, due cerimonie funebri a settembre per ricordarlo. Ultime notizie: le indiscrezioni sull'ultimo investimento prima di morire dell'ex manager di Fca

Sergio Marchionne - l’ultimo acquisto prima di morire : “Come ha speso 180mila euro” : L’ultima mossa di Borsa Sergio Marchionne l’aveva fatta il 9 maggio scorso, ma non riguardava il gruppo Fca, che ha guidato per 14 anni. Aveva comprato un pacchetto di azioni della Philip Morris International, la multinazionale delle sigarette Marlboro. A riportare la notizia è ”Il sole 24 ore”: ”Dai documenti della Sec, gli sceriffi di Wall Street, si apprende che l’ormai ex manager di Casa Agnelli ha comprato 2.138 titoli del ...

Sergio Marchionne - Messa solenne a Torino il 14 settembre : Una commemorazione pubblica per Sergio Marchionne. Il prossimo 14 settembre, nel Duomo di Torino, l'arcivescovo Cesare Nosiglia celebrerà una Messa solenne, alla presenza dei familiari e dei vertici del gruppo FCA. Per il manager italo-canadese, scomparso la settimana scorsa, si terrà una seconda cerimonia commemorativa il 27 settembre a Auburn Hills, sede americana della FCA US.

Sergio Marchionne - i funerali in gran ‘segreto’ e la commemorazione pubblica a Torino : Il mistero sui funerali di Sergio Marchionne e la commemorazione pubblica a Torino: il comunicato di FCA E’ morto lo scorso 25 luglio Sergio Marchionne, ex ad FCA e presidente Ferrari: il manager italo-canadese non ha retto alle conseguenze causate da un intervento chirurgico alla spalla, programmato da tempo, a cui si era sottoposto a fine giugno. Una grande perdita per il mondo automobilistico che cerca di omaggiarlo e ricordarlo ...

“No!”. Sergio Marchionne - la decisione ‘choc’ (sullo spot commemorativo) avvolta nel mistero : Sergio Marchionne è morto il 25 luglio nell’ospedale di Zurigo dove l’ex ad della Fiat era ricoverato dal 28 giugno scorso. Sessantasei anni compiuti a giugno, il manager era stato ricoverato per sottoporsi a un’intervento alla spalla. Accanto a lui la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyle. La settimana prima l’azienda aveva comunicato “con profonda tristezza” l’aggravarsi improvviso delle condizioni di salute del manager ...

Sergio Marchionne - dopo la morte la strana scelta di John Elkann : Fca - quel bruttissimo dubbio : La morte non arriva mai nel momento giusto. Ma quella di Sergio Marchionne , per Fca , è piovuta decisamente nel periodo peggiore. Il 'lieto fine' di una lunga storia di successi era previsto per il ...

Sergio Marchionne - "silenzio malattia inquina Borsa"/ Ultime notizie Cofferati "indecente dibattito su agonia" : Sergio Marchionne, Svizzera "il silenzio su malattia rischia di avere inquinato la Borsa'. Ultime notizie, Cofferati 'indecente dibattito su agonia'.

Sergio Marchionne - "silenzio malattia inquina Borsa"/ Ultime notizie Cofferati "indecente dibattito su agonia" : Sergio Marchionne, dalla Svizzera "il silenzio sulla malattia rischia di avere inquinato la Borsa". Ultime notizie, Cofferati "indecente il dibattito durante la sua agonia"

Sergio Marchionne - il comunicato integrale dell'ospedale di Zurigo : toni durissimi - il devastante sospetto : Dopo appena 24 ore dalla morte di Sergio Marchionne , i toni con cui l'ospedale di Zurigo prova a difendersi dai sospetti di errori medici sulle cure del manager italo-canadese sono durissimi.

GP d'Ungheria - le Ferrari dalla seconda fila cercano la vittoria in onore di Sergio Marchionne : HUNGARORING - Le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel scattano dalla seconda fila a Budapest ma, con condizioni ambientali favorevoli, punteranno alla vittoria per onorare il presidente del...