In Borsa sarà un autunno caldo Pesa l' incertezza della politica

“Sara è morta”. Finite le speranze per la 39enne. Ecco cosa hanno trovato nella sua Borsa : E’ stata ritrovata cadavere la donna di 39 anni, Sara Cipolla, che si era allontanata dalla sua abitazione sul litorale romano il 28 luglio scorso. E’ stato un residente, la sera del primo agosto, a chiamare i soccorsi dopo che aveva tentato di aiutare la donna in via Gerardo Beccaro, ad Acilia.L’uomo ha raccontato alla polizia di avere visto Sara fuori dal cancello già in gravi condizioni. Sempre secondo il racconto del soccorritore la donna ...

Servizio di depurazione a Borgo Sisa - 'i cittadini saranno rimBorsati' : Nei mesi precedenti si sono rivolti a Federconsumatori Forlì Cesena diversi cittadini della periferia di Forlì - Borgo Sisa lamentadosi della tariffa applicata da parte di Hera per il Servizio di ...

Fincantieri sale in Borsa con le commesse per due maxi-navi : "Saranno le più grandi costruite in Italia" : MILANO - Giornata positiva in Borsa per Fincantieri che ha ricevuto da TUI Cruises, joint venture tra i gruppi TUI AG e Royal Caribbean Cruises, un ordine per la realizzazione di 2 navi da crociera di ...

