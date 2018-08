Napoli | ultima domenica gratis al museo | «Bonisoli ci ripensi» Ma c' è chi è d' accordo

Il Napoli saluta il ritiro di Dimaro : ultima sgambata - Insigne non c?è : Cala ufficialmente il sipario sull?ottavo ritiro estivo del Napoli a Dimaro. Dopo la gara amichevole di ieri sera, vinta a Trento contro il Chievo, il gruppo azzurro si è ritrovato...

Napoli - calendario Serie A 2019/ Inter-Napoli - "bomba" alla penultima! : Napoli, calendario Serie A 2018-2018. Chi sarà il primo avversario degli azzurri di Ancelotti nella prima giornata del primo campionato italiano? Si attende la Juventus.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:27:00 GMT)

Napoli - l'ultima sfida di Anm : 'Assumiamo giovani al posto dei malati' : Contro il picco di malattie nelle funicolari, che hanno portato alla chiusura imprevista degli impianti per due fine settimana consecutivi, l'Anm corre ai ripari e prova la carta delle assunzioni ...

Keylor Navas è l'ultima idea del Napoli per la porta : Napoli - Tutto in un'area di rigore: sono sedici metri e cinquanta centimetri in lunghezza e quaranta metri e trentadue centimetri in larghezza, eppure dentro ci sta tutto un mondo , quello dei portieri, da osservare, analizzare, radiografare e poi scegliere. C'è un mercato, insomma, quelli dei numeri uno, che va scrutato con pazienza, senza lasciarsi travolgere dall'ansia,...

City - nuova offerta al Napoli : 55 milioni per Jorginho - ma c'è l'ultimatum : LE CIFRE - Come riporta Sky Sport , I Citizens offrono 47 milioni di euro più 6 di bonus per l'ex regista dell'Hellas Verona, per 55 milioni di euro complessivi. Il City ha dato l'ultimatum: entro ...