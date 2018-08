Michael Schumacher | parla Jean Todt | Permettiamogli di vivere in pace

Michael Schumacher - l'appello di Jean Todt/ “Lasciatelo in pace - la sua salute è una questione privata!” : Michael Schumacher, l'appello di Jean Todt: “Lasciatelo in pace, la sua salute è una questione privata!”. Le ultime notizie sull'ex pilota di Formula 1 e le dichiarazioni del presidente Fia(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:58:00 GMT)

Michael Schumacher - come sta?/ Cosa sappiamo finora : le difficoltà motorie e la speranza di un “miracolo” : Michael Schumacher, come sta? Cosa sappiamo finora sull'ex pilota della Ferrari: le difficoltà motorie dopo l'incidente in sci e la speranza di un “miracolo” coltivata dalla famiglia(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:28:00 GMT)

Mick Schumacher/ Il figlio di Michael ha vinto a Spa-Francorchamps - primo trionfo in Formula 3 : Mick Schumacher ha vinto la prima gara di Euro Formula 3 a Spa-Francorchamps, circuito belga sul quale papà Michael aveva centrato il primo successo in Formula 1 e altri cinque trionfi(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:28:00 GMT)

Michael Schumacher - la moglie Corinna compra villa da 30 milioni : Corinna, moglie di Michael Schumacher ha acquistato per 30 milioni di euro una villa a Maiorca. L’intenzione è di trascorrere le vacanze insieme ai figli e agli amici, mentre la residenza resta a Gland, in Svizzera, nella casa attrezzata con tutti gli strumenti necessarie alle terapie cui è sottoposto il marito dopo il terribile incidente avvenuto sulle piste da sci nel 2013. La nuova magione si estende per 15mila metri quadrati e ha una ...

“Perché lo lasci solo?”. Michael Schumacher - fa discutere la scelta della moglie Corinna : Come dimenticare quel maledetto 29 dicembre del 2013, quando, sulle nevi di Méribel, in Francia, il campione della Formula Uno, Michael Schumacher, rimase vittima di un brutto incidente. Da quel maledettissimo giorno, le sue condizioni di salute sono un mistero, anche se il fatto che non vi sia mai stata alcuna apparizione pubblica fa pensare che l’ex pilota di automobilismo sia molto grave, secondo molti in stato vegetativo, praticamente ...

Michael Schumacher - come sta?/ Battuto record sul giro dell'Hockenheimring - il pensiero dei fan di Formula 1 : Michael Schumacher, come sta? I fan della Formula 1 lo ricordano oggi in occasione del Gran Premio in Germania. Battuto il suo record sul giro dell'Hockenheimring.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Michael Schumacher - Inaugurata a Colonia la mostra permanente : Inaugurata a Colonia la Michael Schumacher Private Collection, una mostra permanente dedicata alla carriera del sette volte campione di Formula 1. Unarea di mille metri quadri che ripercorre le tappe più significative della storia di Michael nel circus e non solo.Un hangar diventato museo. La struttura si trova allinterno del Motorworld Cologne-Rhineland, a pochi chilometri da Kerpen, città natale di Schumacher. aperta tutti i giorni, dalle 10 ...

Michael Schumacher - come sta?/ Montezemolo a Colonia : emozionante incontro con la famiglia dell'ex Ferrari : Michael Schumacher, come sta? Montezemolo a Colonia per inaugurazione museo: emozionante incontro con la famiglia dell'ex Ferrari. Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:47:00 GMT)

F1 - inaugurato il museo di Schumacher a Colonia : Montezemolo incontra la famiglia di Michael : E’ stato inaugurato nella giornata di ieri il museo di Michael Schumacher a Colonia, presente anche Luca Cordero di Montezemolo L’attesa è finalmente finita, è stato infatti inaugurato a Colonia il museo di Michael Schumacher. Trofei, cimeli e oggetti di gara appartenenti al Kaiser sono stati tutti raccolti all’interno di stanze che trasudano storia, quella della Formula 1. Non poteva mancare certamente alla serata Luca Cordero ...

Il successo del 5° Tributo Michael Schumacher & Jules Bianchì : All’autodromo di Monza domenica 10 giugno le Scuderie Ferrari Club Caprino Bergamasco, Vedano al Lambro e Ferrari L’Unico Club Varese hanno riproposto con successo il 5° Tributo Michael Schumacher & Jules Bianchì. Oltre 90 supercar di svariati marchi hanno partecipato a questo evento nel nome di Michael & Jules. Presenti McLaren stradali, Porsche, Lamborghini (presente […] L'articolo Il successo del 5° Tributo Michael ...

F1 - inaugurata la mostra dedicata a Michael Schumacher. Parata di auto e memorabilia a Colonia : Al Motorworld Rhineland di Colonia è stata inaugurata la mostra permanente dedicata a Michael Schumacher. La carriera di una delle grandi icone della Formula Uno, in complicate condizioni fisiche dopo l’incidente sugli sci di quattro anni fa, è raccontata attraverso l’esposizione di macchine, trofei, caschi e tute che ripercorrono le gesta più importanti del sette volte Campione del Mondo. La mostra propone anche sette modelli di ...

A Colonia apre il museo dedicato a Michael Schumacher : all'interno del Motor World Rheinland di Colonia verranno esposti kart, vetture da turismo, monoposto, trofei, tute, caschi e memorabilia del sette volte campione del mondo. Il sito ufficiale ...

Apre a Colonia la Michael Schumacher Private Collection : Aprirà al pubblico questo weekend, sabato 16 giugno, la Michael Schumacher Private Collection, con accesso gratuito come segno di ringraziamento da parte della famiglia ai fans. La mostra è all’interno della Motorworld Köln Rheinland, non distante da Kerpen, città natale del pluricampione del mondo. La Michael Schumacher Private Collection aprirà le porte per la prima […] L'articolo Apre a Colonia la Michael Schumacher Private ...

F1 - Sebastian Vettel a quota 50. La classifica dei piloti per numero di vittorie. Guida Michael Schumacher : Sebastian Vettel ha letteralmente dominato il GP del Canada 2018 e ha così conquistato la sua 50esima vittoria in Formula Uno. Il tedesco ha fatto cifra tonda, raggiungendo il prestigioso traguardo in 10 anni: la sua prima vittoria risale al GP d’Italia 2008 al volante della Toro Rosso, poi 38 affermazioni con la Red Bull (con cui ha vinto anche quattro Mondiali) e 11 successi nelle ultime tre stagioni in Ferrari (insegue ancora il primo ...