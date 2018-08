Suso e il retroscena sull’addio di Bonucci al Milan | “ha capito di aver fatto un grave

sportfair

(Di sabato 4 agosto 2018)ha svelato il suo pensiero sull’addio dial: secondo lo spagnolo, il ritorno del difensore alla Juventus è frutto della consapevolezza diun passo indietro firmando con i rossoneri L’addio dialè stato frutto di una trattativa sorprendente. In pochi avrebbero pensato ad un dietrofront così clamoroso, ad un solo anno dal suo arrivo, specialemente dopo i problemi con Allegri che avevano portatoad abbandonare la Juventus e a sposare il progetto del nuovocinese, la scorsa estate., intervistato da Marca, ha provato a far luce sulla questione, spiegando il motivo del suo addio al: “perderemo leardship ed esperienza, ha portato tante cose in una squadra molto giovane. Ha sentito diun passo indietro firmando per iled è per questo che è tornato alla Juve“.L'articolo ...