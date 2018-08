Europei Nuoto 2018 – A Glasgow le prime medaglie per l’Italia | le FOTO più belle della

Europei Nuoto 2018 - due medaglie d'argento per l'Italia all'insegna dei giovani : Un argento che è una conferma ma vale molto di più. Perchè sta nascendo una 4x100 stile libero maschile che ha obiettivi molto ambiziosi pensando alle Olimpiadi di Tokyo. Confermato l'argento di due ...

Nuoto - Europei 2018 - Ilaria Cusinato : “Volevo confermarmi su tempi competitivi”; Morini : “Lavoreremo in funzione dei 400 misti” : La prima giornata degli Europei 2018 di Nuoto è andata in archivio e l’Italia si è portata a casa due medaglie d’argento con Ilaria Cusinato e la 4×100 stile libero femminile. La veneta, in questa specialità, ha ottenuto il primo riconoscimento in lunga, conquistando un secondo posto prestigioso che l’ha soddisfatta, confermando uno status di competitività relativamente ad una distanza che solo da quest’anno le ha ...

Nuoto - Europei 2018. Venerdì 3 agosto. IL PAGELLONE : Miressi uomo del giorno - Acerenza e Sabbioni bocciati : ALESSANDRO Miressi 9: 46″99! Solo Magnini in Italia ha fatto meglio di lui in frazione lanciata. Il giovane piemontese sta acquisendo sempre più consapevolezza nei suoi mezzi e davvero può vestire i panni del fuoriclasse nelle prossime stagioni, magari a partire da Glasgow che lo ha visto mettersi la medaglia al collo della staffetta veloce con un tempo che nessun avversario ha avvicinato. LUCA DOTTO 7: Ad una prima vasca di spessore, fa ...

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi scalda i motori con una frazione da urlo nella 4×100 sl. E nella gara individuale… : Secondo alcuni è la rappresentazione di un Avatar, vista la mole imponente, ma oggi Alessandro Miressi, in quell’ultima frazione della staffetta, era una specie di motoscafo. Il quartetto della 4×100 sl ha centrato l’argento continentale a Glasgow (Gran Bretagna) alle spalle della Russia ma il ragazzo piemontese, classe ’98, ha strabiliato: 46″99, con uno stacco di 36 centesimi dal blocco, fa sognare in vista dei 100 ...

Nuoto - Europei 2018 : la consacrazione di Ilaria Cusinato. Un argento dal sapore particolare : Inutile negarlo. Nei 400 misti donne un podio era l’obiettivo per i progressi fatti ed Ilaria Cusinato, nativa di Cittadella e a Ostia da alcune stagioni seguita dal mentore Stefano Morini, non ha deluso le attese. Per una giovane, alla prima gara importante, le risposte psicologiche sono state ottime: partenza con il piglio giusto e piscina aggredita fin dal primo cinquanta. Per alcuni è la gara della morte, questo alternarsi di stili; ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato e 4×100 stile libero maschile d’ARGENTO! Frazione spaziale di Miressi : Prima giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa sera si sono tenute semifinali e finali delle specialità in piscina. Andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 400 misti donne (finale) Una Ilaria Cusinato tutta grinta e voglia di centrare il risultato importante quella che si è vista nella finale dei 400 misti donne. L’azzurra ha centrato un grandioso ...