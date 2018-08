Marcello Foa | Matteo Salvini | ' Silvio Berlusconi riuscirà a convincere i suoi'

Leonardo Foa - Salvini in difesa / “Meglio figlio Marcello in staff - che figlio consigliere Pd lanciatore uova” : Rai, il figlio di Marcello Foa, Leonardo, lavora nello staff di Salvini. Il 24enne collabora alla comunicazione del Ministro con Luca Morisi. Pd attacca, "nepotismo della Lega, vergogna"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:29:00 GMT)

Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Salvini. E si occupa della propaganda : L'erede del mancato presidente della Rai lavora con il ministro degli Interni, grande sponsor di suo padre. E , come L'Espresso è in grado di raccontare, segue la produzione e la condivisione dei contenuti salviniani su Facebook, preoccupandosi di "renderli virali" Chi è Marcello Foa, candidato alla presidenza Rai, tra Salvini, Bannon e Putin "

Marcello Foa - l’Espresso rivela : “Il figlio Leonardo lavora nello staff di Salvini” : Una laurea alla Bocconi e un master all’Ecole de Management di Grenoble e un lavoro nello staff del vicepremier Matteo Salvini. Leonardo Foa, 24 anni, è figlio del presidente designato della Rai dal governo Conte, Marcello Foa. La cui nomina è stata bocciata solo ieri dalla commissione parlamentare di Vigilanza. L’Espresso – che ha pubblicato la notizia – ricorda come il giornalista che fu allievo di Montanelli e sui cui si è ...

