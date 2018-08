Giovanni Gallavotti | un italiano vince il premio Poincaré | è il nobel per la fisica

ilfattoquotidiano

: Giovanni Gallavotti vince il Premio Poincaré, il maggiore riconoscimento per la fisica matematica - HuffPostItalia : Giovanni Gallavotti vince il Premio Poincaré, il maggiore riconoscimento per la fisica matematica - alcinx : RT @HuffPostItalia: Giovanni Gallavotti vince il Premio Poincaré, il maggiore riconoscimento per la fisica matematica - JustOut1982Jatz : Un fisico italiano vince il Premio Poincaré, per le sue ricerche sui sistemi caotici -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Al fisicova il. È il primore il maggiore riconoscimento internazionale per lamatematica, considerato in ““della disciplina scientifica. Assegnato ogni tre anni, ilè stato istituito nel 1997 eè stato premiato per le sue ricerche sulla meccanica statistica, sulla teoria quantistica dei campi, la meccanica classica e i sistemi caotici. Nato 77 anni fa a Napoli,è membro dell’Accademia dei Licei e dell’Istituto Nazionale diNucleare. L'articolo, unil: è ilper lamatematica proviene da Il Fatto Quotidiano.