Sofia è morta | raccontò il cancro su Facebook L' ultimo post | Le brutte notizie

“Ci mancherà la tua voce”. L’Italia piange Sofia - è morta a 26 anni : Voleva diventare una ballerina ma, a soli 15 anni, si era trovata a fare i conti con una malattia terribile, molto più grande di lei, che l’aveva costretta ad affrontare una durissima battaglia. Una sfida che però non l’aveva mai vista arrendersi, raccontando attraverso i social quello che stava vivendo sulla sua pelle. Purtroppo però alla fine Sofia Zilio non ce l’ha fatta. La ragazza 26enne era alle prese da tempo con ...

Elena Sofia Ricci - morta la mamma Elena / Aveva 77 anni ed è stata la prima donna scenografa in Italia : Grave lutto per l'attrice Elena Sofia Ricci, è infatti morta la mamma Elena Ricci all'età di 77 anni. È stata la prima donna scenografa in Italia(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:00:00 GMT)

La mamma di Sofia - morta di malaria : “So quando avvenne il contagio - sembra un film dell’orrore” : Sofia Zago, una bimba trentina di 4 anni, è morta lo scorso settembre per malaria. Le parole dei genitori a distanza di mesi dalla tragedia: “Il contagio della nostra bambina è avvenuto nello stesso ambulatorio in cui precedentemente era stato fatto un prelievo alla bambina del Burkina Faso ed effettuato dalla stessa infermiera”.Continua a leggere

“Ce l’hanno ammazzata”. La rabbia dei genitori di Sofia - morta di malaria a Brescia : Una tragedia che aveva sconvolto l’Italia e occupato le pagine dei giornali per giorni, la morte di una bambina per una causa apparentemente incredibile che aveva scatenato polemiche a non finire. Sofia, una ragazzina di soli 4 anni, aveva perso infatti la vita a Brescia. La spiegazione ufficiale dietro quella morte assurda? malaria. Anche se lei, la piccola, non si era mai allontanata dall’Italia e non aveva viaggiato in ...

Sofia morta di malaria un anno fa. I genitori : la nostra bambina uccisa da chi doveva curarla : VILLORBA - 'È stato fatto un errore mortale. La nostra bambina era entrata in ospedale per curare un esordio di diabete. E poi è mancata a causa delle complicazioni della malaria contratta nel reparto ...