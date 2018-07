Brexit | che cosa succede se Londra e la Ue divorziano senza accordo

Ue : “Prepariamoci anche ad un mancato accordo sulla Brexit” : Ue: “Prepariamoci anche ad un mancato accordo sulla Brexit” Ue: “Prepariamoci anche ad un mancato accordo sulla Brexit” Continua a leggere L'articolo Ue: “Prepariamoci anche ad un mancato accordo sulla Brexit” proviene da NewsGo.

Ue : 'Prepariamoci anche ad un mancato accordo sulla Brexit' : I 27 Paesi Ue "non sono ancora abbastanza pronti" ad affrontare tutti gli scenari possibili in cui si andrà a concretizzare la Brexit. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea evidenziando ...

Vote Leave - la principale organizzazione che ha fatto campagna elettorale a favore di Brexit - è stata multata per aver superato i tetti di spesa consentiti : Vote Leave, la principale organizzazione che ha fatto campagna elettorale a favore di Brexit, è stata multata di 61.000 sterline (circa 70.000 euro) per aver superato i tetti di spesa consentiti durante la campagna elettorale del 2016. La Commissione elettorale The post Vote Leave, la principale organizzazione che ha fatto campagna elettorale a favore di Brexit, è stata multata per aver superato i tetti di spesa consentiti appeared first on Il ...

Nel primo «caccia» del dopo Brexit c'è anche Leonardo : Paolo Stefanato La premier britannica Theresa May ha scelto la prima giornata del Farnborough International Airshow per dare una notizia di grande rilievo per tutta l'industria aeronautica ...

Brexit - MAY : “TRUMP VUOLE CHE DENUNCI UE”/ Respinta soluzione “brutale” : il piano della premier : BREXIT, Theresa May "spiffera" colloquio con Trump: "mi ha detto di DENUNCIare l'Ue per i negoziati". Presidente Usa VUOLE migliore accordo commerciale con Uk: ecco cosa si sono detti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Brexit - la rivelazione di Theresa May : “Trump mi ha detto che dovrei fare causa all’Ue” : Non sorprende il consiglio che Donald Trump avrebbe dato alla premier britannica Theresa May durante l’incontro ufficiale a Londra: fare causa all’Unione Europea. Parlando con la Bbc May ha raccontato che, durante il vertice, il presidente Usa le ha detto di non continuare a negoziare per la Brexit. La premier, che ha perso ben due ministri del suo governo perché il piano elaborato è apparso ai conservatori troppo arrendevole, ha ...

Brexit/ Referendum bis? Un'altra prova che per l'Ue la democrazia è un ostacolo : Sembra che si voglia disattendere il voto sulla BREXIT del 2016 con un nuovo Referendum. Sarebbe un’altra prova che la democrazia è un ostacolo per l’Ue, dice PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ La guerra all'Italia (e all'Eni) per gas e petrolio si fa anche coi migranti..., di P. AnnoniSAVONA & IL CIGNO NERO/ "L'uscita dall'euro è impossibile anche per la Germania", int. a F. Forte

White Paper Brexit : un accordo che non può funzionare : Mentre Theresa May cerca di mediare su una linea soft accettabile per l'Europa, i sostenitori della hard Brexit trovano l'approvazione di Trump

Ecco la nuova Brexit - dalle banche ai cittadini i 10 punti del piano May : Il documento di 98 pagine è la base del negoziato decisivo con la Ue, che si è riservata di esaminarlo prima di esprimersi. Già emergono le prime critiche: i banchieri della City accusano la ...

Ecco la nuova Brexit - dalle banche ai cittadini i 10 punti del piano May : Il documento di 98 pagine è la base del negoziato decisivo con la Ue, che si è riservata di esaminarlo prima di esprimersi. Già emergono le prime critiche:?i banchieri della City accusano la May di danneggiare le banche britanniche. Il white paper propone un’area di libero scambio per le merci con la Ue e un’Unione doganale di fatto. Finisce la libera circolazione delle persone ma Londra vuole restare aperta a businessmen, studenti e lavoratori ...