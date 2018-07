Terni | 17enne si sdraia in strada per fare video e muore travolto dallo scooter dell' amico

Blastingnews

(Di domenica 29 luglio 2018) Doveva essere solo un gioco, un modo per trascorrere una serata d'estate uguale a tante altre. Così. Roberto Albanucci, un diciassettenne. di Acquasparta, tranquillo borgo di quasi 5.000 abitanti in provincia di, ha pensato che sarebbe stato divertentersi in mezzo allaper filmare, con lo smartphone, l'coetaneo in. Qualcosa però non è andato per il verso il giusto e Roberto, studente molto conosciuto in paese, è statoed uccisodal motorino. I presenti, hanno subito chiamato i soccorsi, ma per il giovane, ormai, non c'era più nulla da. Gioco mortale Come quasi ogni sera, Roberto era uscito con gli amici di sempre. Probabilmente si annoiavano e hanno pensato, per ravvivare la serata, di inventarsi un gioco:rsi al centroa carreggiata e girare un, magari da condividere sui social,e performance in ...