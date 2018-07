Salvini ora “cita” Mussolini | “Tanti nemici | tanto onore”

Gentiloni : Ondata populista pericolosa e il peggio deve ancora arrivare. Ci vuole una grande alleanza per fermare Di Maio e Salvini : Sui mercati è tornato il rischio Italia, nonostante i fondamentali della nostra economia siano buoni. Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si ...

STOP TAV - CONTE : "DOSSIER NON SUL TAVOLO"/ Ultime notizie - Salvini : "Andare avanti" - maggioranza spaccata : La Tav non si farà? CONTE segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo STOP, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:58:00 GMT)

SGOMBERO RIVER - CONTESTATI Salvini E RAGGI/ Ultime notizie : rom arrabbiati - ancora 100 persone accampate fuori : SGOMBERO Camping RIVER, protesta dei rom nel campo liberato da RAGGI e SALVINI: Ultime notizie, trovate refurtive e macchine di lusso. Caos per sentenza Corte Ue(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Tav - Salvini : «Deve andare avanti». Palazzo Chigi : «Il dossier è ancora sul tavolo» | : Sulla Tav la maggioranza è spaccata e il vicepremier e ministro dell’Interno si oppone al premier sull’ipotesi di blocco dell’opera

Tav : Salvini - 'meglio andare avanti'. Palazzo Chigi : 'Dossier ancora in fase istruttoria' : Secondo indiscrezioni di stampa il premier Conte pronto a bloccarla su pressione del M5s. Il comitato francese: 'In Italia c'è confusione' - Si addensano nuvole nere all'orizzonte sulla Tav, un ...

Dl dignità : Salvini - provvedimento può migliorare : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “Qualunque decreto all’esame del Parlamento può migliorare, deve migliorare, può essere arricchito, può essere completato. La reintroduzione dei voucher è uno degli esempi su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Così come bisogna ridurre al minimo la litigiosità”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino 24’ su Radio 24 a proposito del ...

Sulla Tav la maggioranza è spaccata Salvini : per me bisogna andare avanti : "Dal mio punto di vista Sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini si oppone al premier Conte sull'ipotesi di blocco dell'opera. E aggiunge: "C'è da fare l'analisi costi-benefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirla?"

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Saviano sotto inchiesta per diffamazione a Salvini (27 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Saviano sotto inchiesta. Serie A, ecco i calendari della nuova stagione: inizio duro per Napoli e Lazio (27 luglio 2018)(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Dignità - Salvini : "Lavoro per migliorare - non per sfasciare tutto" : 'Lavoriamo per migliorare, non per sfasciare'. A dirlo è Matteo Salvini che risponde così all'appello di Silvio Berlusconi che gli ha chiesto di bloccare il dl Dignità. 'Siamo qua da 56 giorni altri ...

Morassut : vergogna Raggi e Salvini - forti coi deboli e deboli coi forti : Roma – “Se questa e’ la risposta alla interpellanza che ho rivolto al ministro degli Interni il 13 luglio in cui ho sollevato l’incivilta’ dei comportamenti comunali (incivilta’ confermata dalla Corte Europea), e’ una risposta barbara”. Lo scrive in una nota il deputato e membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, Roberto Morassut, in relazione allo sgombero del Camping ...

«Famiglia Cristiana» contro Salvini. Il direttore : «La fede non è campagna elettorale» : «Vade retro Salvini». Famiglia Cristiana spiazza tutti e pubblica una copertina che condanna con forza la politica sui migranti messa in atto dal ministro Matteo Salvini, culminata nelle ultime settimane con la chiusura dei porti italiani alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i barconi in mare. «Disgraziati che sono dei crocifissi», li ha definiti così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha l’11 luglio ...