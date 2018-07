Sampdoria | la carica di Defrel | “sono incazzato per come è andata l’anno scorso | voglio

sportfair

: #Juventus: i campioni d'Italia in carica partiranno con #ChievoJuve e poi avranno un calendario tutto sommato equil… - peppipatti : #Juventus: i campioni d'Italia in carica partiranno con #ChievoJuve e poi avranno un calendario tutto sommato equil… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Il nuovo giocatore dellaha parlato delle difficoltà incontrate alla Roma e dei progetti per questa sua nuova avventura in blucerchiato “È stato difficile l’annoper me, noncercare alibi, sono un po’tornare ad esserequello di prima“. Gregoirecerca riscatto alla, dopo la travagliata stagione alla Roma. “Da Eusebio Di Francesco ho imparato tanto e oraapprendere altrettanto da Marco Giampaolo – aggiunge il 27enne francese ai microfoni di Sky Sport –arrivare in doppia cifra, il massimo dei gol fatti per me è stato 12 ebattere questo record. Centrare l’Europa? Per la squadra che abbiamo si può fare“. (ADNKRONOS)L'articolo, ladi: “sonoperl’annoarrivare in doppia ...