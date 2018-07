Prorogato comodato d'uso - "La Casa delle Donne" resta in via Colagrande : L'Aquila - La Casa delle Donne dell’Aquila continuerà a essere operativa nei locali di proprietà comunale di via Angelo Colagrande. La Giunta ha infatti approvato la delibera con la quale viene Prorogato il comodato d’uso gratuito all’associazione “Donne Terre Mutate” fino al luglio 2021, in attesa, comunque, che venga riparato l’ex orfanotrofio di Collemaggio. L’edificio, di proprietà della Provincia dell’Aquila, sarà ...