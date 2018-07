Marchionne è il modello

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018) Forse una sola cosa si può rimproverare a: di non essere stato, nel nostro paese, apostolo di se stesso. D'altra parte, per avere apostoli, bisogna che qualcuno ci creda. E nel nostro Paese, a parte gli azionisti della Fiat, in lui, sostanzialmente, non ha creduto nessuno.E tuttavia ha avuto un successo impensabile, straordinario, incredibile. Ricordo perfettamente i soloni che nei giorni in cui ha preso le redini della Fiat scrivevano dell'epoca storica nuova, senza nessuna industria automobilistica nel futuro del nostro paese (non si sa perché in italia siamo tutti storici in anticipo, epocali prima dell'epoca, insomma ogni due-per-tre apriamo e chiudiamo epoche storiche come nulla fosse).Invece, aveva detto che la Fiat si poteva salvare, solo che non si sarebbe salvata con qualche convegno o dichiarazione stampa o legge ad hoc: bisognava vincere sul mercato, ...