Maradona contro Zanetti “Vuole fare tutto | non mi piace il suo atteggiamento | l’Afa è un

Maradona contro Zanetti - vuol fare tutto : ANSA, - MILANO, 23 LUG - Diego Armando Maradona mette nel mirino anche Javier Zanetti. L'ex campione argentino non ha risparmiato parole pesanti nei confronti dell'attuale vicepresidente dell'Inter, ...

“Altalena” Maradona : prima lo show contro gli arbitri - adesso le scuse : Maradona è tornato a parlare del suo sfogo dopo la gara tra Colombia ed Inghilterra, il fenomeno argentino si scusa per le sue accuse agli arbitri “Preso dall’emozione del tifare per la Colombia l’altro giorno, ho detto un paio di cose e, lo ammetto, alcune di queste sono inaccettabili. Le mie scuse alla Fifa e al suo presidente: per quanto possa a volte avere opinioni contrarie ad alcune decisioni arbitrali, ho assoluto ...

Russia 2018 - Maradona accusa la Fifa : 'Colombia vittima di una rapina contro l'Inghilterra' : Diego Maradona torna ad attaccare la Fifa e dichiara che la Colombia ieri è stata vittima di una 'rapina monumentale' nella partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Russia persa ai ...

Mondiali Russia 2018 – Colombia-Inghilterra - Maradona contro l’arbitraggio : “un furto monumentale” : Diego Armando Maradona contro l’arbitraggio di Colombia-Inghilterra: le dure parole dell’argentino dopo il match degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 “Un furto monumentale“. E’ il duro commento di Diego Armando Maradona riguardo all’eliminazione della Colombia ai calci di rigore contro l’Inghilterra nell’ultima sfida valida per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia ...

VIDEO Maradona soffre per l’eliminazione dell’Argentina. Le reazioni ai gol e alla sconfitta contro la Francia ai Mondiali : Diego Armando Maradona ha sofferto per la sua Argentina, eliminata ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo le tante emozioni della sfida contro la Nigeria, con tanto di medi rivolti in campo e malesseri sugli spalti, oggi il Pibe de Oro si è contenuto. Ha esultato sul gol del pareggio di Angel Di Maria, poi di fronte alla doppietta di Mbappé si è dovuto arrendere. Di seguito i VIDEO delle reazioni di Diego Armando Maradona durante Francia-Argentina 4-3 ...

Maradona : "Sono stato vincente - contro di me bugie degli invidiosi" : "Voglio dire a tutto il mondo che sto benissimo, sono più vivo che mai. Sulla stampa è partito un chiacchiericcio sul fatto che fossi morto. Vi pare che sia morto? Il fatto è che quando uno è stato vincente, ci sono gli invidiosi che montano contro di lui tante bugie". Diego Armando Maradona è intervenuto nel programma De la Mano del Diez sul canale tv venezuelano Telesur per smentire le voci sulle sue condizioni di salute dopo il malore che ...

Malore Maradona – Dallo sfogo contro le bugie al dolce messaggio a Rocio : Dal dolce messaggio alla compagna Rocio al duro sfogo contro chi mette in giro falsità: Diego Armando Maradona dopo il Malore durante Nigeria-Argentina Diego Armano Maradona si sta rendendo protagonista indiscusso dei Mondiali di Russia 2018. Pur non potendo più mostrare le sue doti calcistiche in campo, El Pibe de Oro riesce a far parlare di sè per le sue dichiarazioni forti, per i suoi folli gesti, ma anche per qualche preoccupante episodio. ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona contro Sampaoli : 'Voleva cambiare l'Argentina con droni e computer' : Diego Armando Maradona non ha digerito la sconfitta della sua Argentina contro la Croazia. Ospite del programma "De la mano del Diez" su Telesur, Maradona ha attaccato il lavoro di Sampaoli e della ...

Mondiali : Maradona contro il ct dell’Argentina : A Diego Maradona non va giù il pareggio dell’Argentina con l’Islanda. Così l’ex Pibe de Oro, al Mondiale come opinionista dell’emittente Telesur, attacca il ct dell’Albiceleste, Jorge Sampaoli. “Giocando così, Sampaoli non potrà tornare in Argentina – dice Maradona -. E’ una vergogna non avere una giocata preparata. Sappiamo tutti che gli islandesi sono alti un metro e novanta, ma abbiamo battuto ...

