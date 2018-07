Josefa non aveva lo smalto quando è stata salvata | sveliamo tutte le bufale sulla

Open Arms svela la "bufala" su Josefa/ "Non aveva lo smalto" - ma su Twitter esplode l'odio contro la donna : Josefa, salvata con le unghie dipinte di rosso, la fake news diventa virale: “Non aveva lo smalto, le volontarie di Open Arms lo hanno messo dopo per distrarla...".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:39:00 GMT)

Non c’è solo lo smalto sulle unghie di Josefa - ora bisogna smentire ogni bufala “cattivista” : Oggi tutti (giustamente) si impegnano per smentire la bufala che vorrebbe Josefa un'attrice al servizio delle "sceneggiate" delle ONG per simulare salvataggi in mare. E mi viene un dubbio: ma perché la foga chiarificatrice che oggi sembra avere infettato positivamente quasi tutto non prevede anche argomenti più complessi che in questi anni sono stati manipolati dalla politica e da un pezzo dell'informazione?Continua a leggere

Josefa non aveva lo smalto. Virale la bufala della migrante con le unghie rosse salvata dalla Open Arms : ROMA - Lo smalto è di colore rosso acceso, un segno di rinascita e ritrovata femminilità dopo aver rischiato la vita in mezzo al mare. Sono proprio le unghie curate di Josefa , le cui lacrime hanno ...

Migranti - Josefa torna a sorridere : "Finalmente ha capito che non tornerà in Libia" : La donna salvata dalla Open Arms, la cui foto ha fatto il giro del mondo, a bordo della nave della Ong sta per arrivare in Spagna. Il responsabile italiano Riccardo Gatti: "È sempre seguita dai medici ma ora è più serena, anche se del naufragio non ricorda nulla"