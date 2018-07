Fca | la nuova era è già iniziata | Manley subito alla prova dei conti

La nuova Jeep Wrangler trascina le vendite di Fca in America : 2 Lanciata sul mercato Usa attraverso uno spettacolare spot nel quale sfida il T-rex di Jurassic Park video sotto, la nuova Jeep Wrangler ha avuto un impatto devastante nelle vendite del marchio e dell'intero Gruppo FCA a marzo in America. Il colosso italoAmericano risulta sempre al quarto posto, dietro a General Motors, Ford e Toyota, ma a marzo ha incrementato le vendite del 13,5%, raggiungendo 216.063 registrazioni. Una ...

Fca - un’azienda diversa e globale : la nuova sfida delle alleanze : Quattordici anni vissuti pericolosamente e a passo di carica. A 5110 giorni esatti dal suo arrivo il 1° giugno 2004 al Lingotto come amministratore delegato di una Fiat sull’orlo della bancarotta, Sergio Marchionne consegna una Fiat Chrysler Automobiles con zero debiti, che chiuderà il 2018 con 4 miliardi di liquidità in cassa, un utile netto previ...

Marchionne presenta la nuova offensiva di prodotto Fca : ROMA - Dopo aver sfoggiato una cravatta in mattinata, segno che è riuscito ad azzerare il debito di FCA, Sergio Marchionne ha presentato il piano industriale per il quadriennio 2018-2022 . Il Capital ...

Gruppo Fca - Nel 2020 la nuova 500 mild hybrid - e subito dopo l'elettrica : P1F, P1R, P2, P3, P4: cinque diversi motori elettrici (a seconda della collocazione nell'ambito della catena cinematica) per quattro impieghi, quelli dell'ibrido mild, dell'ibrido full, del plug-in e dell'elettrico puro. E ciascuna piattaforma futura sarà in grado di accoglierli tutti: questo è quanto ha in programma FCA per il suo futuro dopo il diesel. Lo ha spiegato Mark Chernoby, responsabile della technical compliance aziendale.Il ...

Fca : per Maserati 6 modelli e target 100mila auto - nuova Alfieri : Balocco , Vercelli, , 1 giu. , askanews, La Maserati lancerà sei nuovi modelli fino al 2022, puntando a raddoppiare la produzione a quota 100mila auto. Lo ha detto il responsabile del brand Tim ...