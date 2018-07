Welfare | Federcontribuenti | il 12% lo sostiene | spesa sanitaria triplicata

meteoweb.eu

(Di domenica 22 luglio 2018) Roma, 22 lug. (AdnKronos) – Il totale dei redditi dichiarati ai fini Irpef ”ammonta a 842,977 miliardi di euro. Il 57,11% dell’imposta sul reddito è versato da un solo 12,09% di contribuenti mentre il 44% paga il 2,82% al netto del bonus Renzi”. E’ quanto affermasottolineando che “per coprire ladelle pensioni, della sanità e dell’assistenza per la fascia povera del Paese è stato necessario distrarre soldi anche dalle entrate IVA e accise. Il sistemasta implodendo e mancano soldi per il rilancio economico”. Nell’analisi diffusa dasi evince come in Italia ”si spendono circa 450 miliardi di euro in pensioni, sanità e assistenza ai redditi bassi”, questo perchè, spiega la, “l’elevato carico fiscale ha ridotto la platea dei contribuenti ...