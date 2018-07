Ufficiale il tour di Calcutta nei palasport dopo Verona e Latina | info biglietti in

Ufficiale il tour nei palasport di Cesare Cremonini dopo il successo degli Stadi : i dettagli : Il tour nei palasport di Cesare Cremonini è Ufficiale. Secondo quanto riporta Rockol, la conferma sulla nuova sessione di live sarebbe già arrivata, con un deciso Sì da parte di Live Nation che sarà quindi ancora incaricato dedicarsi agli spettacoli dell'artista bolognese. La prima volta di Cesare Cremonini negli Stadi ha confermato le buone intuizioni della vigilia, portando uno show ben all'altezza delle aspettative e con un carico ...

Ufficiale la nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire : al via la prevendita dei biglietti : La nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire è finalmente Ufficiale. Il prossimo appuntamento con la tournée a Bari si terrà il 4 ottobre, al PalaFlorio, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La prevendita esclusiva per gli appartenenti al Fan Club inizierà alle ore 16 del 19 maggio e proseguirà per le 24 ore successive, fino alle 15 del 20 maggio. Il limite di acquisto per ogni ...

Ufficiale il nuovo tour di Patty Pravo - da Imola a Rimini : info biglietti in prevendita : Il tour di Patty Pravo è finalmente Ufficiale. La Ragazza del Piper ha deciso di tornare sul palco con un live del tutto nuovo che farà seguito alla tournée pensata per l'inizio del 2018, con la quale è già tornata in concerto dopo il rilascio della biografia per la quale ha tenuto anche un instore. Si parte il 30 giugno con la prima data a Imola, per continuare a Paestum, Roseto degli Abruzzi, Rimini, Grottaminarda, Manziana e Nervi. Le ...

Ufficiale il nuovo tour di Red Canzian dedicato al jazz : biglietti in prevendita e prime date : Il nuovo tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. Dopo l'annuncio di un progetto collaterale a Testimone del tempo, l'ex bassista dei Pooh è finalmente pronto a tornare sul palco con qualcosa di completamente nuovo e che coinvolge 30 professori d'orchestra. I biglietti per assistere alle prime date sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Come di consueto, sarà disponibile la modalità di ritiro sul ...

Ciclismo – Fabio Aru cerca il riscatto al Tour de France? Presto la decisione Ufficiale : Attendere fino alla Vuelta di Spagna o tornare subito in un’importante gara World Tour? Fabio Aru verso il Tour de France La prestazione di Fabio Aru al Giro d’Italia non è stata soddisfacente per il sardo della UAE Team Emirates, che sicuramente avrebbe voluto lottare con i big e regalarsi una grande soddisfazione dopo l’assenza forzata dello scorso anno nell’edizione del Centenario della corsa rosa. Adesso un periodo di ...

Ufficiale il nuovo tour di Ariana Grande nel 2019 per l’album di inediti Sweetener : Confermata la partenza del nuovo tour di Ariana Grande nel 2019: lo spettacolo a supporto dell'album Sweetener, come ampiamente prevedibile, sarà realizzato il prossimo anno. L'album, infatti, sarà distribuito in tutto il mondo dal 20 luglio 2018 su etichetta Republic Records e sarà seguito da un nuovo tour di Ariana Grande nel 2019, come rivelato dalla stessa cantante durante una conversazione con i fan su Twitter. L'obiettivo del nuovo ...

Ufficiale il sostituto di Claudio Golinelli per il tour di Vasco Rossi - il bassista resta in terapia intensiva : Il sostituto di Claudio Golinelli è stato designato. Sarà Andrea Torresani a suonare il basso nelle prime date del tour di Vasco Rossi, dopo che si è reso necessario un ricovero d'urgenza per il Gallo, colto da malore durate le prove per la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. La notizia arriva dalla portavoce di Vasco Rossi, Tania Sachs, che ha reso Ufficiale la notizia attraverso il sito web dedicato al rocker di Zocca. ...

Il compleanno di Al Bano ad Amici 2018 con le due Romina prima del tour estivo reso Ufficiale (video) : Il compleanno di Al Bano ad Amici 2018 anticipa il tour estivo che condurrà in coppia con Romina. La ex moglie è stata ospite dell'ultima puntata del serale, nel quale hanno portato una versione inedita di Felicità nella quale Romina ha portato un'invettiva contro il circo mediatico resa sotto forma di rap (qui il video della sorpresa per il compleanno). L'artista di Cellino San Marco ha aperto la puntata facendo da colonna sonora alla sfida ...