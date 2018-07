F1 Germania | Raikkonen amareggiato | «Deluso di questo terzo posto»

F1 - le pagelle del GP Germania 2018 : Vettel insufficiente - Hamilton sontuoso - Raikkonen solido : Andiamo a scoprire le pagelle del GP di Germania 2018, una gara ricca di colpi di scena che ha premiato Lewis Hamilton ed ha visto l’incredibile ritiro di Sebastian Vettel: pagelle GP Germania 2018 F1 Sebastian Vettel 2: Doveva essere il suo GP. La partenza ottima dalla pole e la gestione della corsa lasciavano presagire un trionfo ed invece è stato un disastro. Al 52° giro l’errore che non ti aspetti: un’uscita di strada ...

F1 – Capolavoro Mercedes in Germania - Raikkonen salva l’onore Ferrari : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Germania : La Mercedes si prende la leadership anche della classifica Costruttori, sono otto i punti di vantaggio adesso del team campione del mondo sulla Ferrari Una doppietta splendida per la Mercedes, che vale anche il primo posto nella classifica Costruttori. La Ferrari deve inchinarsi, costretta a leccarsi le ferite dopo il ritiro di Vettel, che costa alla scuderia di Maranello anche il primato nel Mondiale piloti. Ecco la nuova classifica ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “La pioggia ha cambiato tutto. Sono deluso” : Terzo posto per Kimi Raikkonen nel GP di Germania. È stata una gara pazzesca, stravolta dalla pioggia che nella seconda parte è diventata protagonista. Il finlandese, che in precedenza aveva dovuto cedere la posizione a Sebastian Vettel, è riuscito comunque a portare la Ferrari sul podio. “Ci Sono delle regole chiare, ma la situazione non era del tutto limpida in quel momento. Avevo velocità ma la mia strategia era quella delle due ...

F1 - GP Germania 2018 : LEWIS SI VENDICA IN CASA DI SEB! DOPPIETTA MERCEDES - TERZO RAIKKONEN : F1, GP GERMANIA 2018 : LEWIS Hamilton vince un rocambolesco GP GERMANIA anche grazie all’errore di Sebastian Vettel finito a muro. Dietro il britannico i due finlandesi Bottas e RAIKKONEN. Classifiche mondiali ribaltate con Hamilton e la MERCEDES di nuovo al comando del mondiale piloti e costruttori. Si ritira Ricciardo mentre Verstappen chiude in quarta posizione. La partenza del GP GERMANIA 2018. (Foto: twitter.com/F1) PARTENZA ...

F1 - ordine d’arrivo GP Germania 2018 : risultato e classifica. Lewis Hamilton vince dopo una grande rimonta. Vettel fuori - Bottas e Raikkonen sul podio : Emozioni a non finire nel GP di Germania di F1. Nella seconda parte di gara è arrivata la pioggia a scombinare i piani e a farne le spese è stato Sebastian Vettel, finito contro le barriere, lasciando strada a Lewis Hamilton, autore di una rimonta pazzesca dalla 14esima posizione e vincitore, anche con un pizzico di fortuna. Sul podio con lui Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. ordine D’ARRIVO DEL GP DI Germania DI F1 1. Lewis Hamilton 2. ...

Germania : Vettel in pole davanti a Bottas e Raikkonen. Hamilton out : Si prevedeva tempesta per queste qualifiche in Germania, che si è materializzata non sotto forma di pioggia ma di colpi di scena. In pole, Sebastian Vettel, la seconda nel GP di casa e la 55° in carriera, davanti a Valtteri Bottas e a Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton fuori dai giochi al termine del Q1 […] L'articolo Germania: Vettel in pole davanti a Bottas e Raikkonen. Hamilton out sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 : Gp Germania - Vettel conquista pole dinanzi Bottas e Raikkonen : Sebastian Vettel, con la sua Ferrari, ha conquistato la 55 pole position della sua carriera al Gran Premio di Germania di Formula 1, sul circuito di Hockenheim.Il tedesco, leader del Campionato del Mondo, inizierà sulla griglia di partenza domenica davanti ai finlandesi Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari). Vittima di un problema idraulico, il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), a cui Vettel dà otto ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “Potevo fare di più ma non ci sono riuscito. Domani vedremo” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto della terza posizione in griglia di partenza nel GP di Germania. “Il risultato non è negato. Potevo fare di più ma non ci sono riuscito“, è stato il suo commento subito dopo la fine delle qualifiche. “Ho fatto un piccolo errore alla curva 12 nel primo tentativo che mi ha fatto perdere qualcosa. Poi nel secondo sono andato più cauto a causa di quell’errore, per non perdere altro tempo. ...

F1 Germania - Raikkonen : «Prima che tutto finisca ci sono tante possibilità» : HOCKENHEIM - Nelle ultime gare Kimi Raikkonen ha ottenuto ottimi risultati, anche se manca ancora l'acuto vincente. Il finlandese ai microfoni di Sky ha parlato delle sue ambizioni per questa stagione:...

Formula 1 - GP Germania. Raikkonen : 'Il mio distacco è notevole - ma ci sono ancora tanti GP' : Il distacco c'è dalle prime posizioni in classifica, ma Kimi Raikkonen non si dà per vinto e lotterà fino all'ultima curva di questo Mondiale. Il pilota finlandese della Ferrari ne ha parlato nel ...