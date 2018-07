Era scomparso sei anni fa Cadavere murato in cantina

'Ndrangheta : uomo murato sotto pavimento - Era scomparso 6 anni fa | : Secondo la ricostruzione degli agenti, il corpo di Antonio Deiana è stato trovato all'interno di una cantina di uno stabile a Cinisello Balsamo, ricoperto da una colata di cemento

Morto Matteo Barbieri - trovato in un dirupo il corpo del ragazzo romano : Era scomparso da 9 giorni : Il suo corpo, accanto alla moto, è stato ritrovato in un avvallamento poco distante dalla strada e quasi sicuramente era lì dal momento in cui si erano perse le tracce. È finita...

Trovato morto Matteo Barbieri - Era scomparso da 9 giorni : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – E’ stato Trovato morto , il ragazzo scomparso nella notte tra l’11 e il 12 luglio dopo aver finito il turno di lavoro come cameriere in un ristorante al quartiere Balduina, a Roma. Il corpo è stato rinvenuto al chilometro 4 della Via Braccianese, accanto alla sua moto. A questo punto appare molto probabile l’ipotesi dell’incidente stradale: il giovane stava infatti tornando a casa ...

OpEraio scomparso - nessuna notizia da martedì : Operaio scomparso, la famiglia non ha più nessuna notizia da martedì 10 luglio. L'uomo Gheorghe Dehelean detto Giorgio abita nel Torinese. Operaio scomparso Da martedì 10 luglio , intorno alle 6:25, ...

Sergio Endrigo/ Le canzoni più belle dell'artista scomparso nel 2005 (Una sErata Bella… senza fine) : Questa sera, domenica 8 luglio, su Rete 4 va in onda "Una serata Bella... senza fine": dedicata alla grande musica di Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:27:00 GMT)

Bassano del Grappa - trovato morto nel canale bimbo di tre anni. Era scomparso mentre giocava fuori casa : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è...

