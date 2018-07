huffingtonpost

: F.1, GP di Germania - Doppietta Mercedes, vince Hamilton - dinoadduci : F.1, GP di Germania - Doppietta Mercedes, vince Hamilton - infooggi : #F1. #GPGermania: impresa #Hamilton e doppietta #Mercedes #Vettel fuori quando era in testa - #InfoOggi #info #oggi - HuffPostItalia : Doppietta Mercedes al Gp di Germania, alla Ferrari non riesce la dedica a Marchionne -

(Di domenica 22 luglio 2018)nonlaa Sergio, presidente del Cavallino fino al passaggio di consegne di ieri al nuovo Ceo Louis Camilleri motivato dalle gravi condizioni di salute del manager italo-canadese.Sebastian Vettel partiva in pole position ed era determinato ad approfittare della posizione per trionfare al Gran Premio di, che si è trasformato invece in un trionfo della scuderia di casa, la, che fa lacon Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.Il campione del mondo Hamilton ha vinto l'undicesima prova del mondiale di F1. Il pilota, partito in 7ma fila, ha approfittato dell'incidente occorso a Sebastian Vettel, andato contro le barriere al giro 53 (su 67 complessivi), per portarsi al comando e vincere davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e all'altrosta Kimi Raikkonen. Con questa vittoria Hamilton torna in testa al ...