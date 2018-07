Fausto Brizzi torna a parlare in tv Ma l' intervista passa quasi inosservata

blogo

(Di sabato 21 luglio 2018) Non una parola dallo scorso autunno, quando all’improvviso il suo nome finì nel ciclone del caso delle presunte molestie nel mondo dello spettacolo. Un silenzio durato mesi e terminato ufficialmente venerdì 20 luglio, giorno in cuito ad aprire bocca all’interno di un programma televisivo.Nessuna ospitata, nessuna diretta e soprattutto nessun riferimento, manco marginale, alla delicata vicenda. Il regista romano si è infatti riappalesato in un servizio de La Vita in Diretta Estate dedicato al MareFestival Salina dedicato a Massimo Troisi.prosegui la letturain tv. Ma l'pubblicato su TVBlog.it 21 luglio 2018 02:04.