Tour de France | il direttore Prudhomme è durissimo dopo la caduta di Nibali sull’Alpe

Tour de France – Caduta Nibali - parla il ds Volpi : ” si potrà dire di tutto per riempire le pagine dei giornali ma…” : Il ds della Bahrain Merida commenta la Caduta di Vincenzo Nibali e il ritiro dello Squalo dal Tour de France 2018 Una Caduta amarissima, quella di ieri al Tour de France per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto è stato costretto ad abbandonare la grande corsa a tappe Francese a causa di una frattura ad una vertebra che lo costringe ad almeno 15 giorni di assoluto riposo. ”Purtroppo è andata così, ora possiamo dire di tutto ma non ...

Classifica Tour de France 2018/ Thomas in maglia gialla : Sagan in fuga a punti (13^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è sempre di Geraint Thomas! Ecco le altre graduatorie prima della 13^ tappa Bours d'Oisans-Valence.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:56:00 GMT)

Tour de France – Caduta Nibali - Bugno difende l’organizzazione : “non è facile! Bisogna fare i conti con l’educazione dei tifosi” : Gianni Bugno, ex campione di ciclismo, ha preso le difese degli organizzatori del Tour de France dopo le polemiche nate a seguito della Caduta di Vincenzo Nibali nella tappa di ieri Brutta, terribile Caduta per Vincenzo Nibali, ieri, a pochi km dal traguardo della 12ª tappa del Tour de France. Il siciliano della Bahrain Merida è stato costretto a dire addio alla Grande Boucle, a causa delle conseguenze riportare: una frattura ad una ...

Diretta/ Tour de France 2018 : streaming video e tv. De Gendt subito all'attacco (13^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della Grande Boucle, attesa oggi venerdi 20 luglio da Bourg d'Oisans fino a Valence.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:12:00 GMT)

DIRETTA/ Tour de France 2018 : streaming video e tv. In strada - si parte! (Bourg d’Oisans-Valence 13^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della Grande Boucle, attesa oggi venerdi 20 luglio da Bourg d'Oisans fino a Valence.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:06:00 GMT)

Tour de France - i corridori chiedono più sicurezza : Oggi purtroppo nulla è cambiato e nell'evento sportivo tra i più seguiti al mondo, terzo per numeri dopo Olimpiadi e mondiali di calcio, nulla è cambiato. Oltre alla sicurezza dell'atleta che deve ...

Tour de France – Velocisti protagonisti nella 13ª tappa : Sagan e Colbrelli favoriti : Il percorso della 13ª tappa del Tour de France vedrà i Velocisti darsi battaglia: occhi puntati su Sagan Dopo le fatiche di ieri, sull’Alpe d’Huez, le polemiche, le cadute e i ritiri, i ciclisti tornano in sella alle loro bici per la 13ª tappa del Tour de France. Dopo le tre toste frazioni di montagna, oggi i corridori affronteranno un percorso prevalentemente pianeggiante, con due gpm di terza e quarta categoria. Una tappa per ...

Tour de France : oggi a Valence chance per i velocisti : Dopo un intenso trittico di frazioni alpine, il Tour de France numero 105 prosegue con la 13ª tappa, 169,5 km da Bourg d'Oisans a Valence. E purtroppo lo fa senza Vincenzo Nibali, che era quarto a 2'...

La caduta di Nibali al Tour de France : Il miglior ciclista italiano si è rotto una vertebra e si è ritirato per colpa di uno spettatore, e se ne parla molto The post La caduta di Nibali al Tour de France appeared first on Il Post.

Nibali - un nuovo programma dopo la caduta al Tour de France : in Spagna per vincere la Vuelta - poi il sogno Mondiale di Innsbruck : Nibali, dopo il ritiro forzato dal Tour de France cambiano i programmi per la seconda parte della stagione: in Spagna per vincere la Vuelta, inizia tra poco più di un mese La caduta di Vincenzo Nibali sull’Alpe d’Huez e il ritiro da un Tour de France che avrebbe lottato per vincere fino alla fine con Froome e Dumoulin cambia il programma dello Squalo per la parte finale della stagione. Nibali dopo il Tour avrebbe dovuto ...

Tour de France - nuovo video sulla caduta di Nibali : sulla rovinosa caduta di Vincenzo Nibali al Tour de France, costata ieri una frattura vertebrale e il conseguente ritiro dalla grande corsa a tappe per il cmapione siciliano, c'è un nuovo video. Sono ...

Nibali abbandona il Tour de France per colpa di un tifoso : “Avevano superato le barriere” : Inizialmente la caduta del corridore siciliano sembrava fosse dipesa da una moto della gendarmeria al seguito della corsa ma, in realtà, a far cadere Nibali è stato un tifoso che ha superato le barriere. Lo Squalo dello Stretto ha dichiarato: "C'erano fumogeni e un po' di tifosi in mezzo alla strada, credo che abbiano superato le barriere. Ero partito per stare dietro Froome poi sono finito per terra".Continua a leggere

Tour de France - Romain Bardet : ‘Dispiaciuto per Nibali’ : Nel convulso finale della tappa di ieri del Tour de France [VIDEO] ha fatto molto discutere l’atteggiamento assunto da Romain Bardet. A 4 km dall’arrivo Vincenzo Nibali è rimasto coinvolto in un’assurda caduta, provocata forse da uno spettatore in un momento di grande caos per i fumogeni, la posizione infelice di alcune moto e la troppa esuberanza di alcuni tifosi. Froome, Thomas e Dumoulin si sono schierati in mezzo alla strada in un chiaro ...

Nibali investito si frattura vertebra. Tour de France finito : E una volta tagliato il traguardo, per nulla arrabbiato ma ancora dolorante, incarna attraverso le sue parole, gli autentici valori di uno sport dove i pericoli fanno parte del mestiere. Purtroppo ...